Dados do Observatório do Turismo impulsionam economia de Gramado

Informações e coleta de dados estratégicos passam a fomentar ainda mais a economia de Gramado, na Serra gaúcha, importante destino turístico do Rio Grande do Sul. Trata-se do Observatório do Turismo de Gramado, implantado em 2023, que agora conta com o suporte técnico da Universidade de Caxias do Sul (UCS), considerada uma referência nacional no setor turístico pela experiência no monitoramento de dados e no desenvolvimento de projetos.

LEIA TAMBÉM: Em clima de festa, passageiros desembarcam no Salgado Filho



O Observatório do Turismo de Gramado foi implantado em 2023 com o objetivo de tornar a administração ainda mais eficiente em suas decisões, principalmente, auxiliando a partir de agora o município e os setores da economia local, com a aproximação das festas de final de ano - Natal Luz - e com o incremento de turistas a partir do foi implantado em 2023 com o objetivo de tornar a administração ainda mais eficiente em suas decisões, principalmente, auxiliando a partir de agora o município e os setores da economia local, com a aproximação das festas de final de ano -e com o incremento de turistas a partir do retorno das atividades do Aeroporto Salgado Filho , em Porto Alegre, que estava inoperante desde o mês de maio, por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.