Leite comemora volta do Salgado Filho e diz que malha aérea pode sair fortalecida

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que, apesar do retorno parcial das operações no Aeroporto Salgado Filho , em Porto Alegre, nesta segunda-feira (21), aapós a catástrofe climática que afetou a malha aérea do Estado em maio.

"Reduzimos o ICMS para o querosene de aviação. Em contrapartida, foram estabelecidas novas conexões para o interior do estado. As companhias aéreas manifestaram disposição em manter esses voos, seja partindo de Porto Alegre ou de outros aeroportos, como Viracopos ou Guarulhos", explicou o governador.Segundo ele, o Rio Grande do Sul tem a oportunidade de sair dessa situação com uma. "Temos a possibilidade de contar com uma malha maior do que antes. E vamos trabalhar para que isso se concretize. Estamos em contato com as companhias aéreas para incentivá-las a manterem os voos", ponderou Leite.O governador também destacou adesta segunda-feira. "Todos que se envolveram na operação são gaúchos. Pode parecer algo trivial, mas os gaúchos sabem a dor que foi passar por tudo isso", comentou emocionado.Leite ressaltou ainda que o. "Isso é muito importante. Mantivemos grandes eventos de negócios, como a Expointer, mas foi complicado, pois os contratos acabaram sendo impactados. O turismo de lazer também sofreu, embora o setor tenha resistido bravamente. Com a retomada do aeroporto, o ticket médio aumenta. Temos o Natal Luz, na Serra, que atrai muitos visitantes", projetou.