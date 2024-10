Construsul deve superar marca de R$ 1 bilhão em negócios

A retomada da construção civil no Rio Grande do Sul movimentou mais de 30 mil pessoas no Centro de Eventos da Fiergs, na Zona Norte de Porto Alegre, durante a 25ª Construsul - Feira Internacional da Construção, entre os dias 15 e 18 de outubro. Mesmo com a mudança de calendário e as adversidades, devido às enchentes que atingiram o Estado, a feira deve superar a projeção de atingir R$ 1 bilhão em negócios, no pós evento.



Durante os quatro dias, os negócios passaram de R$ 600 milhões. “Apesar de todo cenário, a feira foi um sucesso e nossa expectativa será alcançada. Devido ao valor que foi gerado no evento, nas próximas semanas, facilmente iremos alcançar R$ 1 bilhão em investimentos”, destaca o diretor Ricardo Richter, da Sul Eventos Feiras Profissionais, promotora do evento.

Historicamente, a Construsul ocorre no primeiro semestre do ano. A mudança de data, inicialmente, gerou incertezas sobre a realização do evento, segundo Richter. “Foi uma grande honra termos a execução do evento neste ano, que foi marcado pelas enchentes. O próprio centro de eventos foi bastante afetado. Houve um momento de muitas dúvidas se iríamos conseguir realizar a feira, o fechamento do aeroporto também colaborou”.



As cheias, consequentemente, ocasionam um impacto no número de expositores. Cerca de 40 empresas, já consideradas tradicionais no evento, não conseguiram participar desta edição, no entanto, a expectativa é que 50% destas consigam expor seus produtos no próximo ano. “Quem visitou a feira, conseguiu ver algumas empresas novas e diferentes. Aquelas que não conseguiram participar, estarão conosco ano que vem”, complementa Richter.

