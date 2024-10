Empresas levam tecnologias sustentáveis para Construsul

Alavancar o público interessado em tecnologias sustentáveis é um dos pontos em comum entre as marcas que participam da 25ª Construsul - Feira Internacional da Construção - especialmente entre os 58 novos expositores. As empresas Dum Inovações, de Nova Prata, na serra gaúcha, e Ecologic, de Pato Branco, no Paraná, embora tenham produtos diferentes, cruzam a tecnologia, a sustentabilidade e a necessidade.



O evento, que ocorre até a próxima sexta-feira (18), no Centro de Eventos Fiergs, na zona Norte de Porto Alegre, reúne, ao todo, 300 marcas e empresas que apresentam em primeira mão, na feira, um leque de soluções e novidades para o setor, atendendo às principais demandas do mercado. Com foco no aquecimento de ambientes, a Dum Inovações, empresa de mantas termoplásticas, converte energia elétrica em aquecimento.

LEIA TAMBÉM: Abertura da Construsul é marcada pela retomada das atividades no Estado



Segundo o sócio proprietário Lucas Miotto, o principal produto trata-se de um filme que é instalado sob os pisos, gerando calor por irradiação. A temperatura é controlada por um termômetro analógico ou digital, que pode ser controlado de forma remota. Neles, a conversão de energia elétrica para aquecimento ocorre sem a geração de gases poluentes ou a queima de oxigênio.

Sócio proprietário da Dum Inovações, Lucas Miotto, busca expandir o produto para público na feira THAYNÁ WEISSBACH/JC



“O que nos motivou a vir é justamente o foco da feira. Encontramos o nicho que estamos buscando neste momento, que é difundir o mercado e expandir o produto para o maior número de pessoas, além de montar uma rede de parceiros instaladores”, explicou Miotto. O carro chefe da importadora também está no formato de tapetes.



Um dos atrativos a quem visita o estande da Dum na Construsul - localizado ao lado do espaço destinado ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea/RS) -, são os produtos destinados aos pets. As estampas e cores variadas, chamaram atenção dos visitantes já na terça-feira (15), primeiro dia de evento. O movimento foi ainda mais intenso ao longo desta quarta-feira (16).



O calor das peças é gerado a partir da resistência térmica, obtida na passagem de corrente elétrica pelas camadas de fibras de carbono e cobre. “Aqui, na feira, o contato com as pessoas fica muito fácil, nosso produto é instalado nas residências, que é diretamente conectado com a engenharia e as reformas. As pessoas já estão na feira, estamos buscando pescar elas”, complementa Miotto. De acordo com ele, devido ao conhecimento da feira, a Construsul também é um movimento de marketing.

Fundada em 2022, a Dum começou atuar no mercado de forma ativa apenas no começo deste ano. Com sede em Nova Prata, a importadora e incorporada se mantém com recursos próprios e comercializou 3 mil m², durante o período. O metro quadrado já instalado custa, em média, R$300. “Enfrentamos alguns problemas neste primeiro ano. Nossa empresa fica em uma região onde as pessoas são restritas às inovações. Tudo que é novo as pessoas esperam alguém testar primeiro”, complementa Miotto.

Empresa do Paraná traz tecnologia alemã para Construsul

Também na busca pela sintonia entre pessoas e o planeta, a Ecologic, empresa com foco em aquecedor solar, viajou de Pato Branco, no Paraná, até a Construsul, com a garantia de encontrar o público atrativo, devido ao clima do Rio Grande do Sul. Com estande caracterizado em verde, já com o intuito de representar a sustentabilidade, a marca passou as duas primeiras tardes com o movimento considerado intenso.



“Somos uma empresa de soluções para aquecimento de água e como solução utilizamos a tecnologia de tubo à vácuo, que é, atualmente, a tecnologia mais eficiente de aquecimento”, explica o representante Giovanni Andrei. Trata-se de uma tecnologia alemã, mas quem domina o mercado são os chineses.

Tubo à vácuo, disposto na Construsul, tem a capacidade de esquentar 150 litros de água THAYNÁ WEISSBACH/JC



O tubo à vácuo disposto na feira tem a capacidade de esquentar 150 litros de água por dia, “mas tudo depende da região e da consciência da população, um banho de 15 minutos, por exemplo, irá consumir mais do que um menor”, explica o engenheiro Alan Vitor Devens. O equipamento é semelhante às placas solares no que diz respeito à montagem, podendo ser ampliada conforme a necessidade. A venda ocorre por meio de revendas autorizadas, mas o cliente final tende a pagar R$ 20 mil pelo tubo convencional de 500 litros instalado.



No estande, localizado em um dos cantos do labirinto do Centro de Eventos da Fiergs, está exposto um coletor utilizado durante o processo de aquecimento. O equipamento é, frequentemente, utilizado em hoteis e petshop. Além disso, “a Ecologic trouxe outras soluções que compõem o aquecimento solar como válvulas, bombas de água e tubos” mostra Devens. Reforçar a marca é um o principal objetivo durante a Construsul. “Buscamos buscar o maior número de revendas e reforçar a marca”, complementa o representante Andrei. O tubo à vácuo disposto na feira tem a capacidade de esquentar, “mas tudo depende da região e da consciência da população, um banho de 15 minutos, por exemplo, irá consumir mais do que um menor”, explica o engenheiro Alan Vitor Devens. O equipamento é semelhante às placas solares no que diz respeito à montagem, podendo ser ampliada conforme a necessidade. A venda ocorre por meio de revendas autorizadas, mas o cliente final tende a pagarpelo tubo convencional de 500 litros instalado.No estande, localizado em um dos cantos do labirinto do Centro de Eventos da Fiergs, está exposto um coletor utilizado durante o processo de aquecimento. O equipamento é, frequentemente, utilizado em hoteis e petshop. Além disso, “a Ecologic trouxe outras soluções que compõem o aquecimento solar como válvulas, bombas de água e tubos” mostra Devens.. “Buscamos buscar o maior número de revendas e reforçar a marca”, complementa o representante Andrei.