Construsul projeta movimentar R$ 1 bilhão em negócios

Com foco na retomada da construção civil no Rio Grande do Sul e na inteligência artificial, a 25ª Construsul - Feira Internacional da Construção acontece até a próxima sexta-feira (18), no Centro de Eventos Fiergs, na Zona Norte de Porto Alegre. Os quatro dias de evento reúnem inovação e atualização profissional e devem movimentar R$ 1 bilhão em negócios.



“Aos 25 anos, a Construsul nos ensina sempre. Uma das adaptações ao longo das edições trata-se do horário da feira, as outras edições devem seguir o horário de eventos de Porto Alegre, das 13h às 21h. Agora, a expectativa de público gira em torno de 30 mil”, ressalta o diretor de relações internacionais da Sul eventos, Paulo Richter. A mudança de data, devido às cheias que atingiram o Estado, também alterou o cronograma das empresas que buscam realizar lançamentos durante o evento. Originalmente, a feira ocorre no final de julho e início de agosto.

Das 300 empresas expositoras, que englobam os setores de construção, acabamentos e infraestrutura, 20% participam pela primeira vez. Emocionado, Richter explica que o aumento de expositores novos está relacionado com as cheias. “Têm empresas que participam conosco em praticamente todas as edições, mas foram diretamente atingidas pelas enchentes. Nestes casos, vamos preservar o crédito estabelecido para o próximo ano”. Consequentemente, expositores inéditos ganham espaço na feira.



No início de 2024, o cenário da construção civil no Brasil apresentava um crescimento modesto. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) previa um aumento de 1,3% no setor, mas, em julho, uma reviravolta econômica fez essa projeção saltar para 3%. Entre as razões estão o otimismo em relação à economia brasileira, a maior oferta de postos de trabalho e a necessidade de reconstrução do Rio Grande do Sul.



O relatório de “Desempenho Econômico da Construção Civil no 1º semestre de 2024 e nova projeção de crescimento” aponta que “as obras de reconstrução do Rio Grande do Sul podem gerar efeito mais positivo no setor”. Um dos exemplos mencionados por Richter foi o momento pandêmico, quando a população se empenhou em pinturas e construções ao seu redor, o que se repete no Estado. Além do Rio Grande do Sul, a feira conta com representantes de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A exposição, no entanto, não é a única atração da feira. Ao longo dos quatro dias, ocorrem seminários, que abordam diferentes pontos da tecnologia. “As próprias empresas trazem seus profissionais para capacitação”, reforça o diretor de relações internacionais da Construsul. Para esta terça-feira (15) estão previstas 5 atividades, entre elas o 10º Seminário de Inovação e Tecnologia da Construção, com o tema “Constituindo juntos o amanhã”.