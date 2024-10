Construsul começa nesta terça-feira em meio à alta do setor

A edição que marcará os 25 anos da Construsul – Feira Internacional da Construção, se inicia na próxima terça-feira (15), das 13h às 21h, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. Até sexta-feira (18), a tradicional feira do setor projeta movimentar R$ 1 bilhão em negócios e receber cerca de 30 mil visitantes, o que representa um passo importante rumo à superação das dificuldades causadas pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul.



Ricardo Richter, diretor executivo da Sul Eventos Feiras Profissionais, promotora da Construsul, lembra que, muito em razão do aumento da demanda por reconstrução e infraestrutura, o setor está aquecido. “Os dados disponíveis comprovam que as oportunidades de negócios têm crescido de forma significativa, refletindo não apenas a recuperação econômica no estado, mas também o otimismo dos profissionais da construção e o preparo para futuros desafios ”, declara.

Richter se refere a indicadores como os do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), que demonstram que empresários da construção civil têm perspectivas positivas para o setor. Em setembro, a Indústria da Construção alcançou 53,3 pontos no índice, superando em dois pontos o resultado de agosto. No ICEI, valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário.



Ao mesmo tempo, o Novo Caged - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aponta que, em agosto, a construção civil gaúcha alcançou saldo positivo de 1.724 empregos gerados. Esse é o terceiro mês consecutivo que o estado apresenta mais admissões do que desligamentos, o que sugere uma tendência de recuperação econômica no setor e a expansão do mercado de trabalho.



Nesse sentido, a Construsul, durante quatro dias, proporcionará um ambiente propício para a geração de negócios, inovação e qualificação para milhares de profissionais. A feira reunirá, em uma área de 20 mil m², cerca de 300 expositores dos setores de construção, acabamentos e infraestrutura, contemplando toda a cadeia produtiva. Entre eles, 58 estarão exibindo suas soluções pela primeira vez na Construsul. E por se tratar de uma feira profissional, o evento reunirá visitantes qualificados, incluindo: lojistas, construtoras, incorporadoras, empreiteiras, técnicos e trabalhadores da construção civil, engenheiros, arquitetos, decoradores, indústrias, representantes, empresas de importação e exportação, entidades, órgãos de governo, estudantes e outros.

trazendo 1kg de alimento não perecível para doação aos afetados pela catástrofe climática no RS.

Profissionais interessados em participar da 25ª Construsul podem se credenciar, gratuitamente, no site da feira. Os visitantes estão convidados a participar de uma ação solidária,

Evento oferece programação de conteúdo profissionalizante

Além de novidades do setor, a Construsul é reconhecida pelos eventos paralelos de conteúdo junto à programação da feira. Desta vez, serão mais de 24 horas de programação, com seminários, congressos e palestras técnicas, em sua maioria, gratuitos. Todas as atividades são realizadas através do apoio de entidades representativas do setor, tanto regionais quanto nacionais. Para este ano, está confirmado o tradicional Seminário ITCON - Inovação e Tecnologia da Construção, que ocorrerá no dia 15 de outubro, a partir das 14 horas. Além disso, temáticas como redução da pegada de carbono, mulheres na construção civil, segurança contra incêndio em veículos elétricos, sustentabilidade, inovação e saneamento também serão abordadas. Interessados em participar da programação devem se credenciar na feira.