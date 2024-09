Setor quer tornar construção industrializada mais conhecida

as empresas da indústria da construção civil já estão preparadas há pelo menos uma década”, afirma Nelson Zanocelo, diretor no Brasil da francesa Saint-Gobain, sobre a capacidade do setor para a produção de moradias de maneira rápida e segura, necessidade evidenciada pelo déficit que surgiu após as enchentes de maio no Estado “Nosso desejo era que o mercado acordasse sem que houvesse uma tragédia tão grande como a que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas fato é quehá pelo menos uma década”, afirma Nelson Zanocelo, diretor no Brasil da francesa Saint-Gobain, sobre a capacidade do setor para a produção de moradias de maneira rápida e segura, necessidade evidenciada pelo déficit que surgiu após as. Para o gestor, os desafios são conquistar a confiança da população e o apoio dos governos.

2º Seminário Industrialização na Construção O assunto pautou os debates entre empresas e representantes do setor público presentes no, realizado na tarde desta terça-feira, dia 10, em Porto Alegre. A realização é uma parceria do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado (Sinduscon-RS) e a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (Asbea-RS).

doadas pelo Sinduscon-RS para famílias desabrigadas pela enchente A técnica, incorporada ao cotidiano das construções comerciais, ainda é novidade quando o fim é residencial. Trata-se de um modelo construtivo que tira do canteiro de obra a execução de grande parte do trabalho, que é desenvolvido antecipadamente em ambiente controlado dentro de uma indústria. Tempo, material e energia são economizados, com maior garantia de fidelidade ao projeto. Casas definitivas feitas com estruturas pré-fabricadas, seguindo esta técnica, serão, por meio de parceria com a prefeitura de Porto Alegre.

Jeane Di Primio, diretora da Novas Ideias Arquitetura, de Porto Alegre, entende que questões culturais, aliadas a normativas que relacionam o resultado ao tipo de tecnologia a ser empregada, formam uma barreira a ser superada. “De forma geral, as pessoas ficam ávidas por novas tecnologias, que muitas vezes não são utilizadas pela falta de divulgação ou por falta de conhecimento”, aponta.

Ainda assim, a industrialização na construção é um dos caminhos defendidos para a resposta rápida que a sociedade gaúcha precisa diante da crise habitacional – somente em Porto Alegre a demanda de moradia para atingidos pela enchente chega a 20 mil famílias. “É um tema que já precisava ser discutido antes e agora mais ainda. Tem quem veio (ao seminário) pelo contexto atual, mas vejo pessoas que tratam disso há mais tempo e que entendem a necessidade de manter a discussão constante”, aponta a arquiteta e urbanista Raquel Hagen, presidente da Asbea-RS.

O seminário, que teve lotação fechada uma semana antes, chama atenção para algo que está no horizonte do mercado: “soluções inovadoras falando de produtividade, velocidade de execução, prazo e desempenho voltado para a qualidade”, aponta o engenheiro civil Roberto Sukster, vice-presidente da Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade, Produtividade e Sustentabilidade (COMAT+S) do Sinduscon-RS. Presente na plateia do evento, o Coronel Estêvam Camargo, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, destaca o desempenho como um dos requisitos para a garantia de segurança dos imóveis.

Sukster indica que a entidade seguirá fomentando o debate, especialmente por identificar que “as empresas de construção industrializada modular que são concorrentes têm a mesma demanda hoje, a mesma dificuldade dentro do mercado”. O objetivo, completa o engenheiro, será levar “toda a cadeia de produção a agir de forma única para que a industrialização se torne uma realidade para o Brasil como um todo”.