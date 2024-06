Sinduscon doará 50 casas a famílias desabrigadas de Porto Alegre

A cada dois dias, uma casa completa e para uso definitivo será erguida em Porto Alegre para atender 50 famílias que perderam seu lugar de moradia na enchente que atingiu o Estado em maio. Com 47,94 metros quadrados de área, terá dois dormitórios, sala e cozinha integradas, um banheiro e área externa. A construção será feita com recursos da campanha SOS Chuvas, capitaneada pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon-RS), em terreno cedido pela prefeitura da Capital.

"A intenção é deixar um legado, entregando casas que atendem todos os atributos de habitabilidade. Entendemos que é nosso papel ofertar expertise e apoio", conta Rubem Piccoli, diretor no Sinduscon-RS e diretor de engenharia da Melnick. Por meio da Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade, Produtividade e Sustentabilidade da entidade foram feitos levantamentos das opções disponíveis no mercado, tanto para construções provisórias quanto as definitivas.

A agilidade para colocar em pé as estruturas definitivas se deve à técnica construtiva que será adotada, baseada na prática de industrialização do setor, que trabalha com estruturas pré-fabricadas e faz do canteiro de obras uma espécie de linha de montagem, automatizando o processo e garantindo, assim, agilidade. O modelo escolhido, o steel frame (construção com aço galvanizado), apresentou o melhor custo-benefício dentre as opções avaliadas. O protótipo, que está no pátio de um terreno da Melnick, ficou pronto em dois dias - que rendeu ao projeto o nome "2 por 1".

Claudio Teitelbaum "Nossa ideia era fazer uma grande equalização entre uma série de sistemas construtivos industrializados e chegamos a essa solução", explica o presidente do Sinduscon-RS,. "Vamos disponibilizar todos os protótipos e projetos para qualquer prefeitura e ente que queira usar, para que possam se utilizar desse conhecimento", anuncia.

Piccoli, que esteve à frente da ação da entidade na construção de casas entregues a famílias do Vale do Taquari desabrigadas na enchente do ano passado, explica que a demanda para que fossem casas temporárias veio do governo do Estado. As casas na região contam com estrutura externa resistente e interna de material leve, que facilita a remoção das paredes para adaptar o espaço a um novo uso após a saída das famílias, sem perder a segurança.

Ao todo foram 28 casas em Arroio do Meio e 23 em Roca Sales - instaladas em áreas mais altas dos dois municípios, não foram atingidas pela inundação desde ano. Agora, como o volume de pessoas que perderam suas casas é muito maior, o Sinduscon-RS entendeu que o momento exige agilidade. "Não tem como fazer de forma artesanal (modelo tradicional de construção). É um desafio da construção, talvez quebre alguns paradigmas", aponta Piccoli.

Para construir as 50 casas, que serão geminadas, e a infraestrutura do entorno - ruas, ligação à rede de água e de esgoto, entre outras - são necessários R$ 8 milhões. A campanha SOS Chuvas, que segue aberta, arrecadou até o momento cerca de 40% deste valor em doações feitas por entidades como a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e Sinduscons de outros Estados, além de empresas do setor.

A prefeitura de Porto Alegre, além de disponibilizar a área, irá indicar as famílias que receberão a casa. A formalização deve acontecer ainda esta semana. Assim que puder iniciar a construção, a estimativa de entrega, considerando o desempenho com o protótipo, é de 100 dias. A entidade não divulgou a empresa que fará o trabalho.