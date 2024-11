Evento de posse da nova diretoria marca aniversário de 75 anos do Sinduscon-RS

"Sustentabilidade" é a palavra que Claudio Teitelbaum, presidente do do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), escolheu para destacar nos 75 anos da entidade, completados no dia 15 de outubro deste ano. Teitelbaum foi reconduzido à presidência da entidade em eleição realizada em março deste ano. A posse, que seria em maio, foi postergada devido à situação de calamidade climática enfrentada pelo Estado. A entidade e empresas do setor estiveram mobilizadas na atuação imediata e no apoio à reconstrução.

Greenbuilding Council Brasil 2024 + Inovar Sinduscon-RS Nesta segunda-feira, 4 de novembro, um evento na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, celebrou o aniversário do Sinduscon-RS, a posse da nova diretoria e a abertura do, que ocorre nos dias 5 e 6 na Unisinos da Capital. "Estamos aproveitando a data emblemática e trazendo à tona esse tema da sustentabilidade, num conceito amplo, tanto da construção sustentável quanto do uso de novas tecnologias, da industrialização e da inovação", aponta o dirigente.

À frente da entidade desde 2022, Teitelbaum falou sobre os empregos gerados na indústria da construção, com 130 mil colaboradores diretos e 800 mil indiretos no Rio Grande do Sul. Apontou, ainda, que a defesa da liberdade econômica, da livre iniciativa e da desburocratização seguem sendo posicionamento do setor, assim como a atuação junto ao Congresso Nacional para que atenda demandas do setor na Reforma Tributária.

Teitelbaum chamou a atenção de seus pares para "descomplicar o significado de sustentabilidade e deixar os conceitos mais palpáveis para que a sociedade entenda que o consumo de produtos e serviços deve, sim, ser pautado por ações ambientalmente responsáveis socialmente justas e economicamente viáveis".

O presidente lembrou que o evento sobre construções sustentáveis, previsto antes mesmo das chuvas de maio, também tem como foco a reconstrução do Estado. “O Planeta Terra não é um laboratório para seguirmos testando alternativas que já se mostraram ineficazes”, sustentou. Para fazer frente à crescente demanda por preservação do ambiente, trata como promessa da nova gestão “construir conexões duradouras e um legado de impacto positivo que transcende o tempo”.



Prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) falou em "reafirmar a parceria" com o Sinduscon-RS, destacando as contrapartidas do setor ao município por grandes obras, que neste momento estão sendo direcionadas para as demandas de reconstrução, a exemplo da orla do Guaíba nos trechos 1 e 2, Ipanema e Lami. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo (PP), representou o governador Eduardo Leite (PSDB) no evento.