Industrialização na construção será tema de seminário em Porto Alegre

A urgência para a construção de casas para as vítimas da série de catástrofes climáticas que atingiu o Rio Grande do Sul no último ano chamou a atenção do poder público para a necessidade de aprimorar o sistema construtivo, garantindo segurança ao mesmo tempo que consegue atender a demanda com agilidade.

Um caminho até este resultado é por meio da industrialização na construção civil, técnica que tira do canteiro de obra a execução de grande parte do trabalho, antecipando esta etapa para a fase de projeto.

Para fomentar o debate e apresentar ao mercado, à academia e a gestores locais este conceito, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado (Sinduscon-RS) e a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (AsBea-RS) promovem a 2ª edição do Seminário Industrialização na Construção.

10 de setembro, no Teatro do Sinduscon-RS, (Av. Augusto Meyer, 146), em Porto Alegre. A atividade contará com palestras e a apresentação de cases sobre o tema em debate. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 51-998740091 ou pelo e-mail O evento será na próxima terça-feira, dia, no, (Av. Augusto Meyer, 146), em Porto Alegre. A atividade contará com palestras e a apresentação de cases sobre o tema em debate. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 51-998740091 ou pelo e-mail [email protected]

LEIA TAMBÉM: É preciso industrializar a construção civil no Brasil



Além de apresentar o que já existe neste ramo, o evento é também uma oportunidade de despertar o interesse das empresas do ramo em desenvolver tecnologia e assim fortalecer a indústria local. “Queremos trazer conhecimento e informação para as empresas”, destaca o engenheiro civil Roberto Sukster, vice-presidente da Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade, Produtividade e Sustentabilidade (COMAT+S) do Sinduscon-RS.

Conforme o profissional, a necessidade de construir novas moradias em resposta à perda que as famílias tiveram com as tempestades entre setembro de 2023 e maio deste ano fez com que a atenção de empresas que atuam com modelos construtivos de rápida execução se voltasse ao Rio Grande do Sul.

Vice-presidente da AsBea, o arquiteto e urbanista Vicente Brandão aponta que, aliada à urgência por novos imóveis, está a necessidade de garantir moradia digna à população afetada. Neste sentido, uma das contribuições das entidades junto ao poder público é apontar normativas que garantam este direito.

Brandão e Sukster visitaram a sede do Jornal do Comércio nesta terça-feira, 3 de setembro, para divulgar o seminário. Eles foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.