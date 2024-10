Empresa apresenta medidas de combate às cheias na Construsul

Marcada pela retomada da construção civil no Rio Grande do Sul e pela utilização da Inteligência Artificial, a 25ª Construsul - Feira Internacional da Construção se encerra nesta sexta-feira (18). Os produtos que utilizam a tecnologia aliada à necessidade estão entre os diferenciais das 300 empresas expositoras, como é o caso da Torri Engenharia e Saneamento, de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana - empresa que acompanha a feira desde a primeira edição.



Com base no sistema Anelfácil Torri, criado pelo engenheiro Nabor Torri, a empresa traz um novo método para execução de bacias de retenção. Essa bacia é uma estrutura projetada para coletar e armazenar águas pluviais de forma temporária, evitando que volumes significativos de água escoam rapidamente para os sistemas de drenagem urbana.

A técnica, segundo a engenheira química Júlia Betina Torri, é fundamental para controlar enchentes e alagamentos, especialmente em regiões que já enfrentaram esses problemas. “Em vez de toda água de uma chuva forte ir para rede pluvial, ela é armazenada temporariamente nos tanques. Assim, ela é lentamente colocada na rede pluvial”.



Como exemplo, Júlia menciona o Shopping Outlet de Novo Hamburgo. “Antes, era um terreno baldio e quando chovia, toda a água era infiltrada no solo. Com o empreendimento, toda água é direcionada até o arroio mais próximo, sem a bacia, ela seria toda direcionada em uma única vez”, complementa. Além disso, a engenheira explica que as bacias contribuem para a recarga dos aquíferos, melhoram a qualidade da água, ao reter sedimentos e poluentes, e podem ainda criar espaços de lazer e biodiversidade na área urbana.

Localizada próxima ao terceiro pavilhão do Centro de Eventos da Fiergs, na Zona Norte, a Torri recebeu mais de 1,5 mil pessoas durante os quatro dias de Construsul. Desde a primeira edição, a Torri leva ao evento as novidades do mercado, na busca por ampliar e fortalecer o público. “A Torri sempre foi muito ativa nas feiras, estamos presentes desde o início da Construsul, inclusive eu mesma. Sou filha do Nabor e tenho um vídeo, dos anos 2000, quando ainda estava com oito anos e já mostrava o estande para as pessoas”, lembra Júlia.