Sustentabilidade é destaque durante a 25ª Construsul em Porto Alegre

Tecnologia e sustentabilidade têm forte presença nos estandes da 25ª. edição da Construsul – Feira Internacional da Construção, que acontece no Centro de Eventos da Fiergs. Com início na terça-feira (15), indo até esta sexta-feira (18), o evento é uma oportunidade de profissionais e público em geral conhecerem as inovações em ferramentas, materiais e manejos do meio ambiente.

LEIA MAIS: Empresas levam tecnologias sustentáveis para Construsul

A tendência de paredes e telhados verdes tem o foco de atenção da empresa Telhado Vivo Sistemas Ecológicos, de Nova Petrópolis. Para a feira, trouxeram maquetes que podem explicar como o biocliamatismo proporciona casas com interiores com menores temperaturas no verão e mais aquecidas no inverno. “As cidades foram construídas com modelos voltados para carros e prédios, não para pessoas. O paisagismo é uma forma de humanizar as edificações”, observou o sócio proprietário da empresa, Marcelus Oliveira.

No estande da empresa, chama atenção dos visitantes uma maquete de um lago ou piscina natural com tratamento natural. A construção de pedras e vegetais faz o trabalho de filtragem biológica da água. Sem a necessidade de revestimentos tradicionais, o lago recria um ambiente que permite maior conexão com a natureza.

Outro exemplo de cuidado com o meio ambiente está sendo apresentado pela Santiago & Cintra, de Porto Alegre, representante da RSTech, de Ribeirão Preto (SP). A empresa paulista produz drones de última geração, que permitem, através de realidade aumentada, o uso em mineração, topografia, geomapeamento, entre outros. “É possível fazer um mapeamento de uma área para a produção de projeto sem retirar nada de verde, de árvores ou plantações”, destacou o gerente comercial da Santiago & Cintra, Rodrigo Eger. Com representante em todo país a RSTech também apresentou aqui o cão-robô, com capacidade para espaços confinados ou escombros, e o laser scanner, que permite que os serviços de topografia sejam mais precisos e detalhados.

A sustentabilidade e precisão de grandes construções podem passar por fesrrramentas tecnológicas, que vão desde o planejamento até o pós venda. A Mobuss Construção, de Blumenau, desenvolveu uma solução modular que permite a gestão de todas as etapas da obra. A ferramenta possui funcionalidades de controle de produtividade, de identificação funcional, inclusive indicando o uso ou não de EPIs, e controle de acidentes, entre outros.

De acordo com o CEO da empresa, Aloisio Arbegaus, o forte da ferramenta é o módulo de qualidade, que permite mais precisão e agilidade para grandes empresas obterem a certificação para requisitarem programas de financiamento. “A ferramenta é a digitalização do canteiro de obra. Possibilita maior segurança na obra, redução de acidentes, diário de obra com controle direto no escritório da construtora e o controle no pós venda”, destacou.

Os mais de 300 estandes da Construsul pode ser visitados até sexta-feira (18), das 13h às 21h, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. A tradicional feira do setor projeta movimentar R$ 1 bilhão em negócios e receber cerca de 30 mil visitantes, o que representa um passo importante rumo à superação das dificuldades causadas pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul.