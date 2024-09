Outubro terá bandeira tarifária vermelha patamar 2; conta de luz fica mais cara

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (27) bandeira tarifária vermelha patamar 2 no mês de outubro. Com isso, haverá cobrança complementar na conta de luz para os consumidores de energia elétrica conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN). As informações são da Aneel.

consumidos. A adoção da bandeira vermelha patamar 2 deve-se a fatores como o risco hidrológico e ao aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), influenciados pelase pela elevação do preço do mercado de energia elétrica ao longo do mês de outubro.Umacom bandeira amarela, seguida de bandeira verde em agosto e a vermelha, patamar 1, em setembro.para indicar, aos consumidores, os custos da geração de energia no Brasil. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.A Aneel reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica, mesmo em períodos favoráveis. A economia de energia contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo.