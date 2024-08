Eletrobras amplia operação comercial do parque eólico Coxilha Negra

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou o início da operação comercial de outras nove unidades geradores do parque eólico Coxilha Negra pela Eletrobras no município de Santana do Livramento. Neste momento, conforme nota da Eletrobras, usina Coxilha Negra 2 conta com 23 aerogeradores operando comercialmente. No dia 17 de julho, a Aneel liberou o início da operação comercial das primeiras unidades geradoras do empreendimento. autorizou o início da operação comercial de outras nove unidades geradores do, em implantação. Neste momento, conforme nota da Eletrobras, usina Coxilha Negra 2 conta com 23 aerogeradores operando comercialmente. No dia 17 de julho, a Aneel liberou o início da operação comercial das primeiras unidades geradoras do empreendimento.

Com investimento estimado em mais de R$ 2 bilhões, o parque eólico Coxilha Negra contará com 72 aerogeradores, totalizando 302,4 MW de capacidade instalada (suficiente para atender a cerca de 1,5 milhão de consumidores), em três conjuntos de usinas: Coxilha Negra 2 (24 aerogeradores e 100,8 MW), Coxilha Negra 3 (25 aerogeradores e 105 MW) e Coxilha Negra 4 (23 aerogeradores e 96,6 MW).

Cada aerogerador tem 125 metros de altura, pesa mais de 1,3 mil toneladas e possui potência instalada de 4,2 MW. O empreendimento ocupará área total de 8.644 hectares. Durante a implantação do parque eólico Coxilha Negra, estima-se a criação de 1,3 mil empregos diretos e indiretos, nos diversos estágios das obras, iniciadas em 2022.

"Seguimos com sucesso nosso planejamento, entregando ao Ssstema mais energia limpa e de qualidade", afirma o vice-presidente de Engenharia de Expansão da Eletrobras, Robson Campos. Até o momento, o parque eólico Coxilha Negra contabiliza 46 aerogeradores completamente montados, nas usinas 2 e 3. Desse total, as 23 estruturas de Coxilha Negra 2 operam comercialmente. Paralelamente, a usina 3 possui 15 aerogeradores com autorização para operação em teste e avançam as obras de verticalização das primeiras torres de Coxilha Negra 4.

Evolução

Em fevereiro, a Aneel liberou o início da operação em teste dos primeiros aerogeradores de Coxilha Negra 2. No mês de março, a Eletrobras recebeu a Licença de Operação (LO) do Ibama, com validade de 10 anos, autorizando o funcionamento de Coxilha Negra 2, assim como o sistema de transmissão associado, composto por dois circuitos de linhas e duas novas subestações coletoras exclusivas, além da ampliação de uma unidade existente. Em julho, Coxilha Negra 2 recebeu da Aneel liberação para início da operação comercial dos 14 primeiros aerogeradores.