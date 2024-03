Parque Eólico Coxilha Negra 2 entra em fase de operações em teste

niciou a operação em teste dos primeiros aerogeradores da Usina Eólica Coxilha Negr a 2 , em implantação no município de Santana do Livramento. Negra 2 conta com 15 aerogeradores completamente montados, de um total de 24 unidades. A Eletrobras iemAtualmente, estão em atividade as unidades geradoras 7, 8, 9 e 10. Até o momento, Coxilha

LEIA TAMBÉM: Primeiros aerogeradores de usina em Santana do Livramento são montados

Cada estrutura tem 125 metros de altura, pesa mais de 1.300 toneladas e possui capacidade instalada de 4,2 MW.

Conduzido pela subsidiária Eletrobras CGT Eletrosul, o projeto do Parque Eólico Coxilha Negra integrará três conjuntos de usinas, que totalizarão 72 aerogeradores: Coxilha Negra 2, Coxilha Negra 3 e Coxilha Negra 4.

As obras de implantação seguem avançando, com a conclusão da concretagem da 69ª base de aerogerador do empreendimento. Nos despachos de 30 de janeiro e de 26 de fevereiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) liberou o início da operação em teste de 12 aerogeradores.



O parque eólico ocupará área total de 8.644 hectares, terá capacidade instalada de 302,4 MW e contará com investimento superior a R$ 2 bilhões, sendo o maior empreendimento de geração eólica da Eletrobras atualmente em execução.



Para interligar os aerogeradores e escoar a energia gerada pelo Parque Eólico Coxilha Negra, foi instalado um sistema de transmissão exclusivo, composto por duas linhas que interligam duas novas subestações a uma terceira ampliada.



Durante os diversos estágios das obras do empreendimento, estima-se a criação de 1,3 mil empregos diretos. Em consonância com a construção, estão sendo implantados 17 programas socioambientais na área de influência do Parque Eólico Coxilha Negra.