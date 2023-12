Primeiros aerogeradores de usina em Santana do Livramento são montados

implantação do parque eólico Coxilha Negra município de Santana do Livramento, foi registrada pela Eletrobras CGT Eletrosul. Conforme nota da empresa, foi concluída a montagem mecânica dos quatro primeiros aerogeradores do empreendimento, que contará com 72 unidades. Mais uma importante etapa das obras de, no, foi registrada pela. Conforme nota da empresa, foi concluída a montagem mecânica dos quatro primeiros aerogeradores do empreendimento, que contará com 72 unidades.

O procedimento envolveu a instalação de nacele (suporte do motor), gerador e cubo com as pás nas quatro torres iniciais. Esta fase consiste no içamento da nacele com seus acessórios, seguido pelo gerador e, por fim, o cubo em configuração estrela com as três pás. O peso total de cada aerogerador é de 1,32 mil toneladas, as torres possuem 125 metros de altura e cada pá tem 72 metros de comprimento.

As obras relacionadas ao sistema de transmissão também evoluem. Na última semana de novembro, foram finalizadas as linhas de transmissão que irão operar em 230 kV. As duas subestações coletoras (34,5kV / 230kV) também seguem em estágio avançado: Coxilha Negra 2 (280 MVA – dois transformadores, e um terceiro reserva) e Coxilha Negra 3 (140 MVA), além da ampliação da Subestação Livramento 3 (Santana Transmissora).

atracou no porto de Rio Grande Entre o final de outubro e início de novembro, foi registrada a chegada dos primeiros componentes dos aerogeradores, em Santana do Livramento. Essa remessa inicial de equipamentos é composta por hubs, geradores e naceles – todos transportados de Jaraguá do Sul, pela fabricante WEG. Além das estruturas provenientes de Santa Catarina, no dia 14 de novembro, o conjunto com as primeiras 20 pás fabricadas no Ceará, pela empresa subcontratada Aeris,, seguindo viagem rumo à Santana do Livramento.

Para a viabilização do parque eólico Coxilha Negra, foram construídos aproximadamente 100 quilômetros de novos acessos, além da revitalização de outros 56 quilômetros de estradas rurais municipais. Durante os diversos estágios das obras, estima-se a criação de 1,3 mil empregos. Neste momento, as diferentes frentes de trabalho contam com a mobilização em campo de aproximadamente 1.035 profissionais contratados pelas empresas prestadoras de serviços. Cerca de 530 trabalhadores são do Rio Grande do Sul e os demais são provenientes de outros estados.

O parque eólico Coxilha Negra terá capacidade instalada de 302,4 MW (o que representa cerca de 16% de toda capacidade de geração eólica instalada hoje no Rio Grande do Sul), integrando três conjuntos de usinas que totalizarão 72 aerogeradores: Coxilha Negra 2, Coxilha Negra 3 e Coxilha Negra 4. O início da operação do empreendimento ocorrerá em 2024 e o investimento previsto no complexo é de mais de R$ 2 bilhões.