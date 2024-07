Governador visita o Centro Administrativo e anuncia reabertura a partir de 15 de julho

Em visita técnica ao Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) na tarde desta quinta-feira (4/7), o governador Eduardo Leite anunciou que o governo projeta a reabertura do prédio a partir de 15 de julho. O local foi fortemente atingido pela enchente de maio e sofreu danos em diversas áreas, como nos elevadores, na estrutura elétrica e hidráulica.



Ao lado da titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, Leite ressaltou o esforço da administração, liderado pela pasta, para recuperar as condições de ocupação do Caff, onde trabalham cerca de 5 mil servidores.

“É um trabalho intenso e em diversas frentes. Estamos investindo quase R$ 10 milhões para garantir que os servidores possam retornar com segurança e conforto ao seu local de trabalho”, afirmou o governador.

A reabertura do Caff será realizada de forma gradual, em um cronograma que ainda está em definição. A intenção do governo é de não sobrecarregar a estrutura do prédio, que seguirá recebendo reparos ao longo das próximas semanas.