Retorno das atividades do Centro Administrativo do Estado só deve ocorrer no final de julho

As atividades no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, devem ser normalizadas apenas no final de julho. Enquanto isso, servidores do gabinete do governador e de várias secretarias do Estado que originalmente ocupam o local continuarão operando diretamente do Centro Administrativo de Contingência (CAC), localizado na avenida Joaquim Porto Villanova, no Jardim Carvalho, antiga sede da CEEE.

Segundo a titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SSPG) do Estado, Danielle Calazans, o objetivo do governo é viabilizar o retorno da primeira leva de servidores ao prédio do Caff na segunda quinzena de julho. “Por meio de um cronograma, a retomada irá abranger os servidores essenciais e, depois, aqueles que entraram em home office durante o período das enchentes”, explica ela.

No dia 2 de maio, a água que inundou as ruas de Porto Alegre começou também a alagar o Caff. Três dias depois, o prédio precisou ser evacuado e fechado. O nível da água chegou a cerca de 2,5 metros. Passado o período mais severo da enchente, em 20 de maio o Estado começou os trabalhos de recuperação do complexo, após o recuo da água.

O principal prejuízo no Caff foi concentrado no subsolo do prédio, onde está localizada a subestação elétrica da edificação. De acordo com a secretária, a totalidade dos equipamentos do quadro elétrico foi perdida com a entrada da água. A parte hidráulica também foi bastante comprometida. O colapso da rede elétrica está relacionado à inação dos bueiros, que compõem o sistema de escoamento.

Nível da água alcançou 2,5 metros na área no prédio, afetando até a subestação de energia; reparos no local seguem sendo feitos Jürgen Mayrhofer / Governo RS/ JC

“A nova subestação elétrica do prédio está 95% pronta. Estamos fazendo a troca dos equipamentos para a melhoria do sistema elétrico”, explica Danielle. Para evitar que o subsolo fique inundado novamente, o Executivo também está fazendo um projeto de escoamento da água por meio de bombas submersas.

Para além das obras de prevenção, o foco do Estado está nas reformas mais demoradas do Caff. No prédio da Secretaria da Educação do Estado (Seduc-RS), por exemplo, será necessário fazer uma intervenção no telhado. A escolinha infantil localizada na entrada do prédio do Centro Administrativo, onde estudam os filhos de alguns dos servidores do Estado, também precisará passar por reformas mais complexas.

Os elevadores do Caff também foram fortemente impactados. No entanto, o Estado já fez uma contratação emergencial com a própria empresa fornecedora do equipamento, para que fosse possível colocá-los em operação.