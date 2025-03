Gerdau realiza doação de 30 toneladas de aço para pontes essenciais no RS

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento e reconstrução do Rio Grande do Sul ao doar 30 toneladas de aço para a reconstrução de pontes essenciais nas regiões da Serra Gaúcha e do Vale do Taquari, realizada pela Randoncorp. Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (17), foram inauguradas 11 estruturas viárias, resultado de uma ampla mobilização entre organizações privadas, poder público e entidades regionais. A companhia forneceu mais de 30 toneladas de aço, incluindo perfis estruturais essenciais para a montagem das pontes.

A iniciativa faz parte do esforço coletivo para recuperar a infraestrutura da região após as enchentes ocorridas em maio de 2024. A Gerdau contribuiu para a reconstrução de cinco pontes que restabelecem conexões vitais entre os municípios, garantindo a mobilidade de mais de 13 mil pessoas. Entre as estruturas beneficiadas estão as pontes: Linha Miguelzinho - Putinga, Linha Arroio do Laje - Coqueiro Baixo, Linha Usina - Ilópolis, Linha Sangão Doutor Ricardo e Canhada Funda - Pouso Novo.

Essa ação se une aos investimentos de R$ 51,4 milhões que a Gerdau já destinou à recuperação do Rio Grande do Sul, abrangendo não apenas infraestrutura, mas também apoio humanitário, habitação, educação e a reconstrução de comunidades.

"A Gerdau tem uma relação histórica e profunda com o Rio Grande do Sul, tendo sido fundada no Estado há 124 anos, e onde mantém operações estratégicas e uma conexão forte com a economia local. Como empresa genuinamente brasileira, seguimos comprometidos em apoiar a população gaúcha, em um momento que ainda é desafiador", explica Jean Peluso, gerente executivo da Riograndense, unidade da Gerdau em Sapucaia do Sul.

"A reconstrução das pontes é fundamental para garantir a mobilidade das pessoas, a retomada da rotina e o fortalecimento da economia. Temos orgulho de contribuir com esse processo, reafirmando nossa atuação com o estado e em busca de um futuro mais resiliente para todos", afirma.

Inauguração das pontes

Pela manhã, em Palmas, na Linha São Jacó, município de Encantado, ocorreu um evento que marcou a entrega de 10 estruturas para os municípios de Putinga, Ilópolis, Dr. Ricardo, Pouso Novo, Anta Gorda, Relvado, Arroio do Meio, Travesseiro, Coqueiro Baixo e Encantado. Além da realização da Randoncorp, a entrega contou com o apoio Câmara de Indústria e Comércio do Vale do Taquari (CIC-VT), Federasul, Gerdau, Metasa, Reconstrói RS, Simon Engenharia e Usiminas.