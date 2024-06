FCDL sugere estratégias que podem contribuir para a recuperação do RS

No processo de recuperação social e econômica do Rio Grande do Sul a plena retomada do comércio gaúcho terá um papel extremamente importante. O setor, responsável pela maior fatia do PIB de grande parte dos municípios atingidos pelas cheias de maio, precisa de medidas céleres que o revitalizem com a maior brevidade possível, a fim de manter e gerar empregos e renda.



Em levantamento preliminar das perdas do comércio estadual com a calamidade climática a FCDL-RS estimou uma quebra em torno de R$ 2,4 bilhões em vendas no mês passado, além de outros R$ 3,5 bilhões em prejuízo patrimonial dos estabelecimentos comerciais atingidos.





Diante desse quadro, a FCDL-RS entende que se faz necessária a adoção de medidas que amenizem esse quadro e permitam uma retomada rápida do setor.



"De imediato é preciso recuperar a infra-estrutura viária do Rio Grande do Sul, retomando os caminhos para chegada de insumos e escoamento da produção, evitando uma elevação de preços aos consumidores e mais uma sobrecarga ao já combalido orçamento familiar de significativa parcela dos gaúchos" aponta o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.



O dirigente lembra que manter as atividades econômicas em funcionamento evitará perdas em vendas, salários e empregos. Para isso, a recuperação das rodovias e criação de novas opções à impossibilidade temporária de uso do Aeroporto Salgado Filho são ações prementes. No caso da Região Metropolitana de Porto Alegre, há, ainda, a necessidade do rápido restabelecimento da atividade do Trensurb, com menor intervalo entre as viagens dos trens e ampliação dos ônibus que, atualmente, estão atendendo os passageiros.



"Objetivamente, nesse momento, é preciso dotar o aeroporto de Caxias do Sul com estrutura e equipamentos que lhe permitam estar capacidade para receber vôos internacionais. Além disso, ampliar a malha aérea a partir da Base Área de Canoas. E desenvolver um plano de ação robusto para retomar a plena capacidade da malha rodoviária gaúcha. São medidas que farão a diferença para melhor na estratégia de recuperação do Rio Grande do Sul" lembra o presidente da FCDL-RS.

Setores econômicos liderando a reação





Sendo a recuperação da infra-estrutura um meio vital de retomada da economia, o apoio aos setores que geram e mantêm empregos, além de circulação de renda, é outro aspecto a ser considerado rapidamente.



Há segmentos que irão despontar nesse cenário, como, por exemplo, no comércio, os materiais de construção, os eletrodomésticos, vestuário e calçados e os itens de primeira necessidade. A partir de estoques regulares e adaptação às necessidades das famílias e empresas que buscarão esses insumos, terão boa perspectiva de obter um progresso considerável em suas vendas até o final do ano.



Os incentivos proporcionados pelos programas de reconstrução sejam eles originários do governo federal, do governo estadual e até mesmo de governos municipais, terão um papel importantíssimo para que esses segmentos consigam avançar.



O setor de turismo no estado, com destaque especial para a região da Serra Gaúcha, também é outro que pode impulsionar a reação do Rio Grande do Sul. Isso porque vários pontos turísticos não foram atingidos pela calamidade climática e oferecem condições de receber os visitantes da melhor forma possível, desde que exista a viabilidade já apregoada dos meios de chegada e de saída do RS.



"O Comércio, em especial, é responsável pela maior fatia do PIB em boa parte dos municípios gaúchos. Estimular a população a apoiar e valorizar os estabelecimentos comerciais de suas cidades vai fortalecer as comunidades e impulsionar desenvolvimento local e regional. Já o turismo, tem a perspectiva típica do setor de alojamento e alimentação, de manter e gerar empregos de qualificação média, sobretudo, além de fortalecer a percepção das marcas gaúchas a partir da receptividade típica do setor" enfatiza Vitor Augusto Koch.

