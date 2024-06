BNDES finaliza segunda semana de atendimento presencial aos empreendedores gaúchos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) finalizou a segunda semana de atendimento no posto avançado estabelecido no Estado com o objetivo de levar informações sobre as ações emergenciais e medidas da instituição para os negócios atingidos pelas enchentes do começo de maio. Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), a equipe da instituição financeira atendeu empresários de diversos segmentos econômicos com orientações e respostas aos questionamentos dos representantes setoriais.Foram atendidas presencialmente 16 empresas de grande porte e 14 entidades setoriais pelas equipes da Sedec e do BNDES. Foram mais de 210 lideranças empresariais recebendo informações detalhadas sobre como acessar as linhas emergenciais do banco, um trabalho que foi considerado essencial pelo titular da secretaria, Ernani Polo. “Ter a equipe técnica do banco conversando diretamente com cada empresário e com cada dirigente faz uma grande diferença, pois permite que não só se dê uma explicação geral das opções de crédito disponíveis neste momento, mas também que se tratem casos mais específicos. Também temos aqui a equipe da Sedec prestando auxílio nas questões referentes aos incentivos que o governo estadual pode oferecer”, explicou Polo.A previsão é que a equipe continue os atendimentos presenciais até o dia 28 de junho. Os agendamentos devem ser feitos pelo e-mail [email protected]