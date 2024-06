Festa Nacional da Uva 2024 gera lucro de R$ 1,5 milhão

Após consolidar prejuízo na edição de 2022, realizada em plena crise sanitária da Covid-19, a Festa Nacional da Uva deste ano registrou lucro de R$ 1,5 milhão. O balanço financeiro apresentado na manhã desta terça (11) apresentou receita de R$ 19,7 milhões e despesas de R$ 18,2 milhões, com aumento de 25% e 20%, respectivamente, na comparação com a edição anterior. A festa ocorreu de 15 de fevereiro a 3 de março, no Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul.

O presidente da Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva, Fernando Bertotto, enfatizou que a edição consolidou a retomada da grandiosidade do evento, que, nas últimas edições, foi severamente criticada por diferentes setores da comunidade caxiense. Dentre os motivos, a sucessão de resultados financeiros negativos, que somam, no momento, dívida total de R$ 4 milhões, principalmente com fornecedores. Segundo ele, parte deste passivo será equacionada com o desempenho positivo desta edição.

Da receita total apurada, R$ 6 milhões tiveram origem no caixa da Administração Municipal, repassados com aprovação do Legislativo. A festa ainda garantiu R$ 3,5 milhões em verbas federais e R$ 875 mil do Estado por meio de leis de incentivo à cultura. Na soma, o recurso público representou em torno de 50% da receita total. A diferença foi obtida por meio de patrocínios diretos, na ordem de R$ 4,3 milhões, venda de ingressos para acesso ao parque, de R$ 2,6 milhões, e dos espaços aos expositores, de R$ 2,5 milhões.

Bertotto frisou dado que comprova a importância da Festa Nacional da Uva para o município. Ele estima que em torno de R$ 250 milhões foram injetados na economia local, além da geração de 10 mil empregos diretos e indiretos. "Estes números justificam os investimentos públicos na festa. Defendo, inclusive, que a participação da Prefeitura seja compulsória", afirmou. O presidente destacou o retorno de turistas nacionais e regionais, gerando ocupação de cerca de 80% da rede hoteleira no seu início e de 100% no último final de semana.

De acordo com o relatório, 460.177 pessoas participaram de atividades programadas pela comissão, alta de 30% sobre a edição anterior. Do total, 126 mil pagaram ingressos para acessar o parque; 193,8 mil tiveram acesso gratuito por meio de cortesias, isenção para crianças até 12 anos, pessoas com necessidades especiais e liberação das catracas nas segundas-feiras – nestes dois dias, foram 56 mil visitantes. Os shows nacionais atraíram 37 mil pessoas, que ao pagarem o ingresso também tinham acesso às atividades do parque.

Nas atividades fora do parque, foram mais de 103 mil participantes. Os corsos alegóricos, realizados na área central da cidade, tiveram mais de 65 mil espectadores. Os Jogos Coloniais, que ocorreram majoritariamente no interior, receberam 15 mil pessoas e as competições esportivas outras 23 mil.

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais da Universidade de Caxias do Sul (UCS) junto a 1.184 visitantes apurou satisfação de 91%. Dentre os principais fatores positivos citaram segurança (94%), limpeza (89%), parque infantil (88%) e qualidade dos locais de alimentação disponíveis (87%). A pesquisa apurou que 45% dos visitantes eram de Caxias do Sul; 30% de municípios da região; 16% de outras cidades gaúchas; e 7% de diversos estados.

A feira teve a participação de 400 expositores das áreas de indústria, comércio, serviços, entidades e patrocinadores, 60% acima da edição de 2022. De 223 expositores entrevistados na pesquisa, 75% confirmaram interesse em voltar na próxima edição e 91% manifestaram satisfação com o número de visitantes nos finais de semana.

A programação cultural ofereceu 340 apresentações artísticas e 2.850 pessoas assistiram aos 11 espetáculos do Som & Luz, realizado em parceria com o Sesc. A organização distribuiu gratuitamente 150 toneladas de uva. Os estandes da agroindústria familiar registraram venda superior a R$ 1 milhão, mesmo valor apurado na Vila dos Distritos, onde o visitante encontrava produtos artesanais e alimentação colonial típica.

A próxima edição da Festa Nacional da Uva está confirmada para o período de 19 de fevereiro a 8 de março de 2026. Antes disso, Prefeitura e Comissão Comunitária se envolverão na organização da Festa das Colheitas, marcada para os três primeiros finais de semana de março de 2025.