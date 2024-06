Festival Internacional de Folclore ocorrerá em Nova Petrópolis

"A diversidade é o que nos une e fortalece nosso legado". O lema do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis em 2024 representa a motivação e decisão por manter a realização do maior evento cultural da Serra gaúcha, mesmo com as dificuldades enfrentadas após a maior catástrofe climática já registrada no Estado. De 19 de julho a 4 de agosto, a cidade vai abraçar a diversidade cultural de diferentes povos em um evento solidário, com ações voltadas às necessidades do Rio Grande do Sul.

"Em meio a tudo que estava acontecendo no nosso Estado, e diante das dificuldades que a nossa cidade enfrenta, decidimos manter o nosso Festival Internacional de Folclore como um voto de esperança pela retomada da economia de Nova Petrópolis. Esse é um dos nossos eventos mais importantes, que traz milhares visitantes, e é nossa maneira de mostrar que a cidade continua aqui, firme e hospitaleira", afirmou o prefeito Jorge Darlei Wolf.

Para a diretora do Departamento de Cultura, Jussara Prates, realizar o evento foi uma decisão analisada por vários aspectos, e considerando o forte impacto do evento na cultura e economia local, regional e internacional, Nova Petrópolis optou por realizá-lo, redimensionando e adaptando à realidade que estamos vivendo. "Os municípios que estão em condições de promover a arte, a cultura e a economia precisam fazer; o compromisso de abraçar e reestruturar o Rio Grande do Sul é de todos os brasileiros. Nova Petrópolis assume este compromisso e, por meio da cultura e todos os seus desdobramentos na economia, vai se realizar o 51º Festival Internacional de Folclore na esperança que o colorido e paixão de cada folclorista e visitante tragam de volta a alegria e a esperança para todos os gaúchos", pontuou Jussara.

De 19 de julho a 4 de agosto, Nova Petrópolis irá promover um evento solidário, com ações voltadas às necessidades do Rio Grande do Sul. Segundo a diretora Jussara, serão realizadas campanhas solidárias visando a coleta de livros e brinquedos.

A rainha do Folclore Alemão de Nova Petrópolis, Ana Luiza Kuhn, pontuou que a 51ª edição do Festival Internacional de Folclore terá o brilho da comemoração dos 200 anos da imigração alemã durante a sua programação. "Nosso evento contará com diversas atividades alusivas ao bicentenário, destacando os legados que ainda preservamos com tanta força e amor. Tenho certeza de que os nossos antepassados sentiriam orgulho ao ver como mantemos vivas as tradições alemãs em nossas danças, música, culinária, arquitetura e língua em Nova Petrópolis e região", disse. A programação ainda será definida.