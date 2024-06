Gambrinus decide manter operações e marca reabertura no Mercado Público

O restaurante Gambrinus, o mais antigo do Rio Grande do Sul, vai retomar as suas atividades no final do mês de junho, segundo informações do proprietário João Melo, que chegou a cogitar a possibilidade de encerrar as atividades durante entrevista concedida à CNN. "Era um temor que a gente tinha logo no começo da enchente. Era um momento que estávamos pensando o que fazer e buscando recursos financeiros e não tínhamos muita esperança", recorda Melo.

Os prejuízos estimados com a enchente de maio de 2024, segundo o proprietário do Gambrinus, é de R$ 1 milhão - resultante da falta de movimento de clientes e descarte de mercadoria e mobiliário do estabelecimento. "Estamos construindo praticamente um restaurante novo", acrescenta.

Segundo Melo, toda a equipe do Gambrinus está trabalhando para retomar as atividades de forma mais otimizada, ou seja, com um cardápio menor. "Estamos na fase da higienização do restaurante e depois vamos começar a parte de preparação para reabrir. O estabelecimento já realizou a limpeza e descartou todas as mercadorias. A próxima etapa é a higienização do ambiente. Vamos passar por mais essa porque já sofremos com a morte de parentes, incêndios, pandemia da Covid-19 e as enchentes", justifica.

O restaurante funciona no andar térreo do Mercado Público com entrada pela avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre. O atendimento ao público é feito de segunda a sexta-feira, das 11h às 20h, e de sábado a domingo, das 11h às 15h. O estabelecimento possui 18 funcionários e também o garçom mais antigo em atividade - o senhor José Carlos Lopes Tavares, o Zezinho do Gambrinus.

O Gambrinus é o restaurante mais antigo do Rio Grande Sul e o terceiro mais antigo do Brasil - atrás dos estabelecimentos Leite, em Recife, e Rio Minho, no Rio de Janeiro. Em outubro deste ano, o restaurante completa 135 anos (outubro de 1889). O nome é uma alusão a Gambrinus, lendário rei do povo de Flandres, considerado o deus da alegria e da cerveja.

Gambrinus otimizou o cardápio e não demitiu funcionários GAMBRINUS/DIVULGAÇÃO/JC

O estabelecimento foi fundado em outubro de 1889 (um ano após a Abolição da Escravatura no Brasil que ocorreu em maio de 1888) por uma confraria de alemães que utilizavam o espaço para confraternizar e beber cerveja. Na década de 1960, uma família vinda de Portugal assumiu o controle e, desde então, o Gambrinus preserva suas origens tendo a gastronomia regional brasileira com influência portuguesa.

No cardápio do restaurante, constam os pratos de frutos do mar, como bacalhau a Gomes de Sá e tilápia ao molho de camarão, além do famoso bolinho de bacalhau e o pastel de camarão. O local tem ainda filés de carne, como o bife à parmegiana, além de uma carta de vinhos com rótulos de pequenas vinícolas do Rio Grande Sul, vinhos portugueses e de outras regiões e cervejas artesanais feitas pelo estabelecimento.