Festival Salve o Sul terá transmissões da TV Globo e Multishow

Grandes artistas da música brasileira se reunirão neste final de semana para o festival Salve o Sul, um evento 100% beneficente que acontecerá em São Paulo, no Allianz Parque, em prol dos afetados pelas enchentes no Rio Grande de Sul. A iniciativa é o resultado da parceria entre os artistas, a Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE) e a Globo, que transmitirá os shows na íntegra pelo Multishow, BIS, Globoplay +Canais e, parcialmente, na TV Globo. Os shows se iniciam nesta sexta-feira (7) às 20h20. No domingo (9), a transmissão se inicia às 14h30. Todos os recursos obtidos com a venda de ingressos serão doados às vítimas das enchentes. A organização do evento irá destinar 50% do valor em doações diretas de bens aos atingidos pelo desastre e os outros 50% para instituições de apoio à causa. Aqueles que desejarem contribuir, poderão fazê-lo acessando a plataforma www.praquemdoar.com.br. Um QR Code será exibido na tela durante a transmissão, facilitando a doação diretamente pela plataforma. O festival contará com a participação de uma variedade de artistas. Nesta sexta-feira, a festa terá apresentação de Didi Wagner e Thaeme Mariôto, e começará a partir das 20h20, com um especial do projeto AMIGOS. Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Leonardo cantarão juntos, revisitando grandes sucessos da música sertaneja. No domingo, 9 de junho, será a vez de Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Duda Beat, Hariel, Juliette, IG, Lexa, Luan Pereira, Ludmilla, Lulu Santos, Menos é Mais, MC Daniel, Pocah, Preta Gil, Ryan SP, Turma do Pagode, Xamã, Xand Avião, Zé Felipe e os gaúchos Armandinho, Neto Fagundes, Vitor Kley, entre outros, subirem no palco para uma série de performances ao vivo que prometem uma rica mistura de estilos e ritmos brasileiros. A cobertura completa acontecerá, das 14h30 às 22h, no Multishow e no BIS, sob o comando de Didi Wagner, Kenya Sade, Laura Vicente, Lucas Lima e Rafa Brites. A TV Globo também exibirá o festival, por duas horas ao vivo, logo após 'Temperatura Máxima, com apresentação de Kenya Sade.