Contra a crise, Languiru abre vagas em frigorífico para aumentar produção de frangos no Vale do Taquari

Em meio à tragédia no Vale do Taquari, que foi a região do Estado com o maior número de municípios afetados pelos estragos das cheias, concentrando 17 dos 46 municípios em estado de calamidade - 76% do PIB regional -, ainda há iniciativas que dão um alento para a recuperação da economia local. E o exemplo vem da cooperativa Languiru, que há quase um ano opera sob liquidação extrajudicial. A produção entre as unidades da cooperativa, que tem sede em Teutônia, foi rapidamente retomada e 200 vagas de emprego estão abertas para contratações no município de Westfália.

iniciar no dia 10 de junho a operação do segundo turno de produção, dobrando a sua capacidade e chegando à possibilidade de abate de 150 mil aves por dia. E as oportunidades não devem parar por aí. Para se candidatar, é possível acessar o site da cooperativa . As vagas darão conta da nova demanda da indústria de aves da Languiru, que mantém o plano de, dobrando a sua capacidade e chegando à possibilidade de. E as oportunidades não devem parar por aí.

houve aumento na demanda pela fábrica de rações da Languiru, que acabou absorvendo as produções de outras indústrias da região, mais diretamente afetadas pelos estragos da cheia, e algumas contratações pontuais também têm acontecido para esta produção. Ainda neste ano, com a possível retomada da produção do frigorífico de suínos, que era da Languiru e De acordo com o presidente da cooperativa, Paulo Birck,, que acabou absorvendo as produções de outras indústrias da região, mais diretamente afetadas pelos estragos da cheia, e algumas contratações pontuais também têm acontecido para esta produção. Ainda neste ano, com a possível retomada da produção do frigorífico de suínos, que era da Languiru e passará à operação da JBS , em Poço das Antas, também no Vale do Taquari, a demanda por rações, a partir de um acordo entre a cooperativa e a multinacional receberá um novo impulso.

"Deveremos abrir outras 60 vagas na fábrica de rações. E na região, provavelmente a JBS crie outras 600 vagas, com a retomada da produção de suínos. Já temos percebido uma migração de pessoas da região mais baixa do vale para estes municípios mais altos. Precisamos criar as oportunidades para absorver esta mão de obra e ajudar na retomada das vidas dessas pessoas", diz o presidente da Languiru.

Fabricantes criaram rede de apoio

em torno de 70% da produção é terceirizada para a JBS, e outros 30% são produzidos com a marca Languiru. A parceria já rendeu, por exemplo, o inédito credenciamento do frigorífico de aves de Westfália para a exportação à China. Atualmente, 450 pessoas trabalham nesta unidade. Em sua unidade de frangos , e outros 30% são produzidos com a marca Languiru. A parceria já rendeu, por exemplo, o inédito credenciamento do frigorífico de aves de Westfália para a exportação à China. Atualmente, 450 pessoas trabalham nesta unidade.

Foi uma das soluções encontradas pelo plano de recuperação implementado a partir do ano passado pela cooperativa e que, com as cheias deste mês, enfrentou mais um grande obstáculo.

"A solução que temos encontrado na região é reforçarmos o que sempre foi uma característica nossa: uma empresa ajudando a outra em tudo o que for possível. Para que lá no final dessa crise, o menor número possível de empresas seja fechado", diz o presidente da cooperativa, Paulo Birck.

Em relação aos frangos, por exemplo, a cooperativa estima ter perdido pelo menos 60 mil aves que eram mantidas em dois aviários, de Cruzeiro do Sul e Imigrante, destruídos. Ainda não há, porém, um levantamento completo das perdas dos cooperados e do setor como um todo na região. Houve ainda a dificuldade para se chegar às propriedades para levar os frangos, atrasando em torno de 15 dias o período de abate do frango.

"Em duas semanas sem operar, conseguimos auxílio de outras empresas da região com rações para manter os frangos nas propriedades que resistiram, e aos poucos estamos ajustando a logística, que é o grande obstáculo agora", aponta o dirigente.

Para que se tenha uma ideia, o estoque está cheio na fábrica de Westfália pela dificuldade em escoar a produção para exportação. Não há acesso a Rio Grande e, para a opção, pelo porto de Navegantes, faltam contêineres para carregar no Vale do Taquari.

Após alagamento, fábrica de rações socorre a região

Em relação à produção de rações, às margens da BR-386, em Estrela, a cooperativa foi surpreendida. Pela primeira vez na história, a água avançou naquele ponto e, segundo Birck, chegou a acumular dois metros de inundação dentro da fábrica, danificando máquinas e principalmente o setor elétrico das instalações, mas a recuperação foi rápida. Nesta semana, as três linhas voltaram à operação, e com aumento da demanda.

De acordo com o presidente, neste caso foi a Languiru quem socorreu outros fabricantes do setor, pela sua localização.

"Muitos fabricantes de ração, especialmente de Arroio do Meio, não tiveram condições de retomar a produção pela inviabilidade logística para receberem a matéria-prima. Às margens da BR-386, este acesso é um pouco melhor, então, passamos a produzir também para eles", conta Birck.

A unidade tem capacidade para produzir até 45 mil toneladas de rações por mês, mas hoje opera em torno de 6 mil toneladas, limitadas à demanda para o setor de aves.

Setor leiteiro foi o mais atingido

Entre as unidades de negócios da cooperativa, o mais afetado, garante Paulo Birck, é o de leite, especialmente com a perda de animais nas propriedades. Houve casos de extinção de alguns rebanhos. Em apenas uma propriedade, de Cruzeiro do Sul, o dirigente relata que, de 700 animais, restaram 11.

Ainda assim, a partir de uma rede de apoio entre cooperativas e empresas do setor leiteiro gaúchas, as coletas e industrialização do leite nos últimos dias têm sido regionalizadas, evitando as perdas. A estimativa é de que em torno de 10% das propriedades que se mantiveram ativas não foi possível coletar desde o início das cheias.

Em São Lourenço do Sul, por exemplo, só foi possível a Languiru voltar a coletar nesta quarta, e foram 36 horas entre o recolhimento do leite nas propriedades e a chegada à fábrica no Vale do Taquari.

A Languiru coleta o leite dos seus associados e o repassa para a industrialização pela Lactalis, em Teutônia. Nesta sexta, o segundo lote de leite UHT, desde a retomada, foi finalizado. Em torno de 20% deste leite envasado recebe a marca da cooperativa.

Plano de recuperação mantido

cooperativa de Teutônia reúne-se em assembleia geral no próximo dia 17 de julho. Na pauta, estará a possibilidade de renovação por mais 12 meses da R$ 1 bilhão. . Na pauta, estará a possibilidade de renovação por mais 12 meses da liquidação extrajudicial . De acordo com o presidente, será apresentada aos associados a lista completa de credores, com um plano detalhado de pagamento da dívida que, segundo ele, está próxima de

Apesar do momento de crise provocado pelas cheias e pela situação econômica da cooperativa, Paulo Birck mantém a projeção de faturamento em torno de R$ 500 milhões em 2024. O aumento da demanda por rações, o segundo turno de operação de frangos e o preço do leite devem colaborar para o resultado.

COMO SE CANDIDATAR ÀS VAGAS NA LANGUIRU

É possível deixar seu currículo diretamente no frigorífico, em Wesfália, ou na sede administrativa da cooperativa, em Teutônia.

A candidatura também pode ser feita pelo site da cooperativa: www.languiru.com.br