Fruki abre vagas para garantir demanda emergencial de água potável

suas operações concentradas na produção e distribuição de água mineral e água potável, como parte do plano de socorro aos atingidos pelas cheias, a Fruki Bebidas Com ascomo parte do plano de socorro aos atingidos pelas cheias, aabriu 72 vagas de emprego entre Canoas (42), Lajeado (20) e Paverama (10). De acordo com a empresa, as vagas são direcionadas prioritariamente para a atuação no envase e na distribuição nas regiões mais afetadas do Estado.

O processo de recrutamento deve ser concluído no final desta semana. Para informações sobre as vagas, acesse o https://vagasfruki.gupy.io/

As contratações fazem parte do plano acionado pela empresa, que tem fábricas em Lajeado e Paverama, no Vale do Taquari, desde o início da calamidade no Estado. Desde então, a empresa já doou mais de 12 milhões de litros de água entre 413 caminhões pipa e outras 125 mil unidades de 2 litros.

A linha de Paverama, anteriormente dedicada apenas a outras produções, foi adaptada para o envase de garrafas de 2 litros de água potável, que saem da fábrica sem rótulo e seguem direto para as localidades atingidas, incluindo a Região Metropolitana. Só com essa ação, está sendo possível disponibilizar, de acordo com a assessoria de imprensa da empresa, 200 mil litros adicionais de água potável até o momento. Em Lajeado, a prioridade é o envase de água mineral, esta com a marca da empresa gaúcha.

As duas fábricas estão realizando o abastecimento de água potável em caminhões pipa da Defesa Civil. As operações em relação à água seguem por 24 horas diárias, nos sete dias da semana, destinadas exclusivamente à hidratação da população.

Não houve danos às unidades fabris da Fruki. E com isso, conforme a presidente da Fruki Bebidas, Aline Eggers, aponta em nota, fica reforçado o compromisso da empresa, que completa 100 anos em 2024, com os gaúchos. "Sabemos o quanto a água está sendo ainda mais essencial agora, e estamos todos engajados nesta rede de solidariedade", completa a nota.

Em relação ao restante da sua produção, a Fruki diz que, como todas as indústrias gaúchas, está enfrentando dificuldades logísticas, tanto pelas condições das rodovias quanto pela disponibilidade de caminhões. A operação é mantida com as equipes reduzidas, até mesmo porque boa parte dos funcionários foi atingida ou impedida de se deslocar a partir dos estragos da cheia.