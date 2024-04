Fruki celebra 100 anos com nova planta industrial

Há exatos 100 anos, em 29 de abril de 1924, quando entrou oficialmente em funcionamento a fábrica de Bebidas Kirst & Cia, em Arroio do Meio, Emílio Kirst não poderia imaginar o tamanho do legado que deixaria às gerações seguintes da família. Naquele ano, surgia uma pequena cervejaria que produzia apenas 200 garrafas por dia. Um século depois, com duas fábricas, a Fruki Bebidas é capaz de produzir 620 milhões de litros de bebidas por ano. Quem está à frente das comemorações desta trajetória centenária é Aline Eggers Bagatini, que há cinco anos é diretora-presidente. Formada em Administração na Ufrgs, é pós-graduada em Finanças e em Marketing (ambas na FGV). Desde 2019, Aline lidera a implantação de uma cultura organizacional focada na inovação, no aumento da produtividade e no crescimento sustentável, sem perder a essência da empresa.

Empresas & Negócios - A Fruki completa 100 anos de atuação hoje, dia 29 de abril. Quais os principais acontecimentos marcaram a trajetória da empresa?

Aline Eggers Bagatini - A trajetória da Fruki Bebidas nos orgulha e traz muitos fatos marcantes, a exemplo do começo da produção, em 1924, em Arroio do Meio/RS. Emílio Kirst, meu bisavô - junto de seus três filhos, Bruno, Albano e Walter Kirst - iniciou o sonho com uma pequena fábrica de cerveja, que produzia apenas 200 garrafas por dia. A marca Bella Vista foi utilizada desde o ano de inauguração da empresa. Além de cervejas, eram produzidos refrigerantes, água de mesa, xaropes, cachaças, vinagres, vinhos e aperitivos. O ano de 1971 é o primeiro grande marco, com a mudança para a sede administrativa de Lajeado e a criação da marca Fruki. Em 1998, ampliamos as sedes administrativas e industriais. A virada do milênio é marcada pelo lançamento, em 2001, de Água da Pedra, hoje um dos nossos principais produtos, e pelas inaugurações dos Centros de Distribuição (CDs). Em 2018, chegamos ao mercado de Santa Catarina. Como consequência, inauguramos, em 2019, em Blumenau, nosso primeiro CD no estado vizinho. O final de 2023 é marcado pela inauguração do segundo CD catarinense, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, e pelo começo da produção da nova fábrica, em Paverama/RS, que simboliza toda essa expansão e representa o nosso futuro nos próximos 100 anos.

E&N - Qual o perfil da empresa em termos de faturamento, número de fábricas, volume de produção, produtos fabricados, empregos diretos e indiretos?

Aline - Uma das nossas grandes conquistas é crescer de forma sustentável. Temos batido recordes ano após ano em faturamento. Conseguimos ampliar o número de fábricas, com a inauguração da planta de Paverama, que se soma à de Lajeado. Nossa capacidade produtiva passou de 420 milhões para 620 milhões de litros por ano. Atualmente, o portfólio é composto por linhas de refrigerantes, águas, sucos, energéticos, refrescos e cervejas. Temos como principal ativo o nosso time de profissionais qualificados e engajados no negócio, que, hoje, são mais de mil diretamente. As contratações indiretas variam bastante conforme a época do ano, sendo mais expressivas nos meses de calor.

E&N - Há previsão de novidades no portfólio? De que forma são definidos os novos produtos?

Aline - Temos produtos para diversos momentos do dia e para todas as ocasiões de consumo. Estamos sempre atentos às demandas do mercado e dos consumidores. Nosso portfólio dispõe de mais de 100 SKUs e dentro desse universo, há muitas possibilidades. Nos energéticos, por exemplo, iniciamos com os principais sabores da categoria e partimos para a inovação com sabores exclusivos. Para 2024, temos previstos mais dois lançamentos de Elev Energy Drink e também chegará aos pontos de venda a nova identidade visual de Água da Pedra, agora na linha PET.

E&N - Quais foram os resultados de 2023 e o que a empresa projeta para este ano?

Aline - Faturamento 16% maior do que 2022 e aumento de 9% no volume de vendas, na mesma comparação. Se pegarmos os recortes por Estado, também sobre 2022, no Rio Grande do Sul, melhoramos 13% em faturamento e 5% em volume de vendas, enquanto em Santa Catarina os crescimentos alcançaram as marcas de 41% e 31%, respectivamente. Projetamos fechar 2024 com 18% de crescimento no faturamento na comparação com 2023.

E&N - De que forma a mais recente fábrica da Fruki Bebidas contribui na capacidade de produção?

Aline - Substancial é a palavra que melhor define. Antes da inauguração, estávamos nos limites de produção e armazenamento. A unidade de Paverama chega para suprir a demanda de expansão da empresa. Com apenas uma linha de produção, a fábrica gerou um incremento de 50% da nossa capacidade produtiva, graças ao maior investimento da nossa história, de R$ 190 milhões. A estrutura é, certamente, uma das mais modernas da América Latina.

E&N - O que o investimento na nova fábrica e sua inauguração representam para o futuro da empresa?

Aline - A planta industrial de Paverama representa nosso olhar para frente. É a realização de um sonho que foi planejado durante muitos anos e agora se torna realidade, num momento importante da nossa história, no qual completamos 100 anos. Temos oportunidade de seguir nossa trajetória de crescimento e iniciar um novo ciclo, com novos lançamentos, alta qualidade de produtos e serviços, melhora da distribuição, compromisso com o alto nível de atendimento e chegada a novos PDVs. Olhando ainda mais para a frente, estamos com espaço pronto para instalar mais uma linha e projetamos o terreno para construção de mais uma área de 14mil m², igual à atual. Além disso tudo, a fábrica oportuniza a criação de novas parcerias a partir da possibilidade de industrialização para terceiros.

E&N - Qual é o objetivo da Fruki Bebidas ao investir em tecnologias avançadas em sua nova fábrica?

Aline - Somos uma empresa que inova e se moderniza com o cuidado de manter nossa essência. É preciso acompanhar ininterruptamente o mercado sob o risco de ficar para trás. E a Fruki Bebidas sempre olhou para a frente, encarou os desafios, buscou novas tecnologias e investiu em gestão para se manter atualizada. A gestão do negócio precisa estar em constante evolução. Aqueles que param e consideram que chegaram onde queriam, possivelmente, começam a regredir a partir deste ponto. A nova fábrica está embarcada no que tem de mais recente em tecnologia para o setor. A linha adquirida é uma solução completa com conceitos da Indústria 4.0, aumentando a eficiência energética e confiabilidade dos equipamentos. O ambiente foi projetado visando, também, o bem-estar dos nossos profissionais, com melhor ergonomia para todos.

E&N - Como o novo Centro de Distribuição da Fruki Bebidas em Biguaçu, Santa Catarina, contribuirá para a logística?

Aline - Cada inauguração de CD possibilita que a gente se aproxime cada vez mais dos nossos clientes e consumidores, melhorando continuamente o nosso nível de serviço. Hoje, temos nove CDs, contabilizando as duas fábricas, que também são pontos de armazenagem e distribuição. A inauguração em Biguaçu (SC) representa nossa atenção ao mercado catarinense, onde temos o objetivo de ampliar atuação e investimentos. A instalação da unidade na Grande Florianópolis leva em consideração a relevância da região, que se destaca pela força econômica, pelo seu parque tecnológico e pelo turismo. A localização estratégica garante mais agilidade e qualidade de serviço. O CD atende 17 municípios do litoral, de Laguna e Balneário Camboriú.