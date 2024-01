JBS firma contrato com a Cooperativa Languiru para processamento de aves no Rio Grande do Sul

A JBS firmou contrato de industrialização com a Cooperativa Languiru na área de avicultura. A parceria prevê que, a partir de fevereiro deste ano, a unidade de aves da Languiru, na cidade de Westfália (RS), passará a prestar serviços de abate de aves fornecidas por produtores integrados da Seara, que é controlada pela JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo.

João Campos, CEO da Seara, explica que o Rio Grande do Sul, em virtude de sua vocação produtiva e da força de trabalho qualificada,. “Atualmente, a Companhia está presente em 20 municípios gaúchos, com operações em suínos, aves, couros e alimentos preparados, além de incubatórios e fábricas de rações. Essa nova parceria com a Languiru é mais um passo em nossa estratégia de expandir as parcerias e nossa atuação no Estado”, comenta.“A avicultura é um importante segmento da Languiru, e a prestação de serviços no Frigorífico de Aves integra o planejamento da Cooperativa. Negociações como essa com a JBS nos possibilitam uma projeção de futuro bastante otimista”, avalia o presidente liquidante da Languiru, Paulo Roberto Birck.O CEO da Seara destaca, ainda, que a manutenção de empregos e renda é outro fator positivo do novo acordo para a região de Westfália. AEstudo recente realizado pela Fipe mostrou que as redes produtivas ligadas à Companhia são responsáveis, 2,7% do total.