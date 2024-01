Languiru recebe habilitação para vender carne de frango ao Chile

O Frigorífico de Aves da Languiru, em Westfália, recebeu, em janeiro, a habilitação para exportação de carne de frango ao Chile. O processo de certificação foi concluído nesta quinta-feira (25), e as negociações com potenciais clientes já estão em andamento. As informações são da assessoria de comunicação da Languiru.

“A Cooperativa está atenta às possibilidades de negócio com o mercado externo no segmento de aves, ampliando e qualificando o portfólio de clientes internacionais, atestando a alta qualidade de nossos processos e produtos. A exportação oportuniza melhor remuneração dos cortes e produtos industrializados no frigorífico de Westfália”, destaca o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento, de Garantia da Qualidade e do Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho, André Fritsch von Frühauf.

A habilitação foi concretizada a partir do atendimento de requisitos exigidos por órgãos sanitários e governamentais chilenos e pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Um dos aspectos que contribuíram para a certificação foram os investimentos realizados em máquinas, tecnologia e estrutura do Frigorífico de Aves, que possibilitaram a ampliação do mix de produtos e a oferta de novos cortes de maior valor agregado à matéria-prima produzida pelos associados da Cooperativa.

O portfólio de produtos tem como carro-chefe cortes com osso, entre eles o meio da asa e a coxinha da asa; e cortes sem osso, como o filé de peito e o filezinho sassami (parte do filé de peito). Entre outros produtos Languiru que podem desembarcar além-fronteiras no mercado chileno ainda estão a coxa e a sobrecoxa, a coxa desossada, carcaça de frango inteira, pés, miúdos (fígado, moela e coração) e carnes mecanicamente separadas.



Além de atender o mercado interno, a Languiru é habilitada a exportar para cerca de 50 países da Ásia, África, Oriente Médio e Américas, mercados com altos níveis de exigência. Recentemente, o Frigorífico de Aves também obteve habilitação de exportação para o Canadá, a África do Sul, Singapura e República Dominicana. Da mesma forma, seguem as tratativas no processo de habilitação para o mercado chinês. A base das exportações engloba peito de frango desossado, dorso, asa inteira e coxa americana, além do pé.