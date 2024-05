Cheia deixa danos mínimos no bairro dos grandes investimentos em Guaíba

A água chegou ao bairro Chaves Barcellos, em Guaíba, junto à BR-116, onde se concentram três empreendimentos que reúnem os principais investimentos aguardados pelo município nos próximos anos, mas o estrago foi mínimo, como confirmam a administração municipal e empresas locais, desmentindo notícias falsas que circularam pela região nesta sexta (10).

Centro de Distribuição da Toyota haviam sido perdidos na cheia. Representantes da montadora japonesa conseguiram acessar a área somente na última quinta (9), e constataram que somente cinco dos 1.100 veículos que estavam no local desde o começo da semana foram danificados pela água. A montadora responde por mais de 40% da arrecadação municipal e há Os boatos davam conta de que todos os veículos armazenados nohaviam sido perdidos na cheia. Representantes da montadora japonesa conseguiram acessar a área somente na última quinta (9), e constataram que somente cinco dos 1.100 veículos que estavam no local desde o começo da semana foram danificados pela água. A montadora responde por mais de 40% da arrecadação municipal e há negociações para que o centro instalado em Guaíba seja ampliado e receba novos modelos da Toyota. O local é o ponto de entrada e adaptação ao mercado nacional dos modelos Hilux e SW4, que são fabricados na Argentina.

Em nota, a Toyota afirma que "segue dando todo apoio e suporte aos seus funcionários da região para que, junto a seus familiares, se mantenham em segurança e, posteriormente, consigam se restabelecer. Adicionalmente, a companhia se solidariza com o momento delicado pelo qual passa o Rio Grande do Sul e soma esforços nessa grande mobilização pela segurança, acolhimento e proteção às pessoas que foram atingidas pelos danos causados pelas chuvas".

A inundação do centro de distribuição foi constatada na última terça, e só houve condição de avaliar os danos dois dias depois. As operações estão paradas, assim como segue prejudicada a entrada de veículos da Argentina no Rio Grande do Sul, em virtude dos bloqueios em rodovias.

Alguns dos pontos restritos estão justamente na BR-116, em Guaíba. De onde, durante a semana, uma pista de pouso chegou a ser improvisada para a chegada de mantimentos.

Também no bairro Chaves Barcellos, o novo centro logístico da Lebes , que deverá ser o maior complexo logístico privado do Estado, chegando a R$ 500 milhões em investimentos a até a sua finalização, registrou alagamento somente no lado externo, não causando danos à estrutura.

AeroCiti será adaptado

O terceiro grande empreendimento no bairro será o complexo aeroviário , chamado AeroCiti, a ser implantado pela empresa Aeromot. De acordo com o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, o terreno, onde ainda não há intervenções, mostrou algumas fragilidades, com a inundação, que deverá provocar algumas alterações no projeto inicial do futuro empreendimento.

"Neste momento, todas as nossas atenções ainda estão voltadas para o socorro às famílias e comunidades atingidas pelas cheias, mas já pudemos fazer uma vistoria da área com os empreendedores, que deverão fazer agora adaptações em relação à drenagem necessária nessa região. Algo que não deverá mudar em nada o cronograma da obra, já que ainda está em fase de projetos", diz o prefeito.

Áreas como a Cohab Santa Rita foram as mais atingidas pelos estragos da cheia em Guaíba.