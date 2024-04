Guaíba negocia ampliação do CD da Toyota, com novos carros finalizados no município

Considerada a porta de entrada no mercado nacional de carros fabricados pela Toyota na Argentina, Guaíba negocia um novo investimento da montadora japonesa, com a ampliação do seu Centro de Distribuição (CD) instalado no município.

Já a partir deste ano, há o planejamento de "nacionalizar" em Guaíba dois novos modelos – pelo menos um deles com motor híbrido – para serem finalizados em solo gaúcho. O valor a ser investido no projeto, que envolve o aumento da área instalada na Região Metropolitana e a mobilização de novos fornecedores, não é revelado.

Além do investimento em pelo menos uma nova plataforma para o recebimento e finalização da montagem destes veículos em Guaíba, a multinacional, reforçada pelo Executivo municipal, ainda pleiteia a criação de uma agência aduaneira no município, que centralizaria as ações de nacionalização dos veículos trazidos ao país não apenas pela Toyota.

Guaíba A novidade, revelada pelo prefeito de, Marcelo Maranata, ao programa Poder RS da Ulbra TV, no começo desta semana, veio na bagagem dele, após visita, no fim de março à fábrica da montadora, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Lá estará concentrada a maior parcela dos R$ 11 bilhões anunciados em investimentos pela Toyota no Brasil até 2030 – R$ 5 bilhões até 2026 –, com fabricação de novos modelos híbridos flex.

Maranata em entrevista ao Jornal do Comércio Coube ao prefeito a missão de tentar atrair para o município gaúcho não apenas um percentual deste aporte, mas a entrada na nova tendência da indústria automobilística, com os modelos híbridos fortalecidos. "Serei uma espécie de porta-voz para negociarmos com o governo estadual o avanço de incentivos que já existem para veículos elétricos, também para os híbridos, que são hoje a prioridade das montadoras no Brasil e que servem como um grande estímulo a toda a nossa cadeia produtiva de etanol, por exemplo. Também estive em Brasília para apresentar a importância que a Toyota tem para o Rio Grande do Sul, e devo me reunir com o ministro Paulo Pimenta (Comunicação Social) para pleitearmos essa nova agência aduaneira, que colocará Guaíba ainda mais em evidência como um excelente polo logístico no Estado", afirmou

antigo terreno da Ford , já há espaço reservado para ampliação. De acordo com Maranata, a montadora lhe apresentou o plano de ainda em 2024 iniciar a nacionalização de um modelo utilitário, que já é fabricado na Argentina, e, a partir do próximo ano, com o desenvolvimento de uma nova plataforma no Centro de Distribuição, iniciaria as operações de nacionalizar um modelo híbrido, não revelado, que também viria do país vizinho. Em Sorocaba, a fabricante desenvolve ainda outros dois modelos híbridos. Segundo o prefeito, na área hoje ocupada de 58 mil metros quadrados em que a Toyota está instalada, próximo do, já há espaço reservado para ampliação. De acordo com Maranata, a montadora lhe apresentou o plano de, e, a partir do próximo ano, com o desenvolvimento de uma nova plataforma no Centro de Distribuição, iniciaria as operações de nacionalizar um modelo híbrido, não revelado, que também viria do país vizinho. Em Sorocaba, a fabricante desenvolve ainda outros dois modelos híbridos.

montadora japonesa responde por mais de 40% da arrecadação do município, e divide com a CMPC Atualmente, o Centro de Distribuição funciona como ponto de recebimento e finalização dos modelos Hilux e SW4, que saem da Argentina e, em Guaíba, recebem peças para o término da montagem, hoje fornecidas por duas fabricantes locais. , e divide com ao protagonismo na geração de impostos locais.e, em Guaíba, recebem peças para o término da montagem, hoje fornecidas por duas fabricantes locais.

Somente no ano passado, 55 mil veículos chegaram em Guaíba e, dali, receberam a nota para entrar no mercado brasileiro, já nacionalizados. O fluxo inverso, com modelos produzidos no Brasil e exportados pelo Rio Grande do Sul também têm em Guaíba o seu ponto de saída.

CD funciona em Guaíba desde 2005

Inaugurado em 2005, o CD emprega diretamente 17 pessoas – sem contabilizar funcionários das empresas envolvidas nas finalizações dos veículos – e é objeto de um acordo de incentivos com o governo estadual em vigência até 2025.

Há intenção da montadora, expressada ainda em 2019, quando da última renovação, de estender para, pelo menos, até 2032 o contrato. Entre as contrapartidas da Toyota está justamente a garantia da produção de componentes no Rio Grande do Sul. Algo que já acontece com os modelos movidos a gasolina e diesel. Agora, com a possibilidade de carros híbridos, Maranata projeta a movimentação de uma nova rede de fornecedores locais.

"Para estes modelos, as peças são diferentes e as exigências também diferenciadas. É uma cadeia produtiva que toda a indústria automobilística tem estimulado no País. Trazermos para o Rio Grande do Sul, em Guaíba, essa possibilidade, certamente vai repercutir positivamente em toda a economia gaúcha", valorizou o prefeito em entrevista ao JC.

Greve do Ibama reduz ganhos no município

Na pauta da reunião do prefeito com representantes do governo federal não deverá estar somente o pleito pela ampliação das atividades e de uma agência aduaneira em Guaíba. Há a greve dos agentes do Ibama, que tem gerado prejuízos diretos ao município desde janeiro. Somente até o final de fevereiro, a estimativa é de que o movimento impediu a entrada de pelo menos cinco mil veículos. O que significa a redução em até R$ 50 milhões em ICMS.

Cabe ao órgão ambiental federal garantir a licença ambiental automática para que os carros possam circular nas ruas do Brasil. Ainda não há previsão de normalização do serviço, que teria a adesão de 90% dos agentes de campo do Ibama. Conforme a Anfavea, a greve freou o mercado que vinha aquecido nos últimos seis meses. Em março, houve recuo de 6% nas vendas de veículos no Brasil.

Toyota confirma investimentos apenas em São Paulo

Questionada pelo JC sobre a possibilidade de investir na ampliação do Centro de Distribuição em Guaíba, a montadora Toyota enviou uma nota curta, através de sua assessoria de comunicação, em que confirma apenas o aporte no estado de São Paulo, nas unidades nos municípios de Sorocaba e Porto Feliz. A empresa planeja investir R$ 11 bilhões.

Leia a íntegra do texto: "A Toyota segue confiando no Brasil, por isso como anunciado no último dia 5 de março, o plano de investimentos de R$ 11 bilhões da companhia será direcionado à ampliação das unidades de Sorocaba e Porto Feliz. Este aporte faz parte dos planos da fabricante de ampliar a capacidade de produção de veículos e motores, com a introdução de novos modelos equipados com a inovadora e pioneira tecnologia híbrida flex da marca, visando consolidar as operações industriais da empresa e manter seu protagonismo e liderança no País em eletrificação e exportações."