Cenário de chuvas no RS é preocupante e pode causar novos deslizamentos em estradas, alerta Góes

As previsões de chuva para os próximos dias no Rio Grande do Sul estão se concretizando, e formam cenário "preocupante" no Estado, segundo o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. A informação foi dada, juntamente com balanço das ações realizadas pelas forças militares, durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (10).

Conforme Góes, podem ocorrer novos bloqueios de estradas em função das chuvas previstas para o fim de semana. Segundo ele, as previsões de alto volume de chuvas estão se confirmando até o momento.

O ministro apontou que pelo menos 600 homens do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estão garantindo o abastecimento de insumos pelas estradas. Porém, em muitos casos, os locais já se encontram sem vegetação. Por isso, se essas regiões enfrentarem mais de 50mm de precipitação, já deve haver riscos de novos deslizamentos.

Ainda, as estradas são um dos pontos estratégicos para novas ações do governo federal para a região, juntamente com conectividade e fornecimento de energia elétrica, conforme relatado pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta.

As ações prioritárias do governo devem ocorrer em três frentes estratégicas, no qual há uma ação específica para cada uma: a primeira é a conectividade de telecomunicações, ampliando a rede de internet disponível no Estado. A segunda é a cobertura de estradas, para reestabelecer o funcionamento de acessos rodoviários para abastecimento. Por último, ainda o governo federal possui foco em tratar o fornecimento de energia. Porém, ainda vão “avançar nas próximas horas, para ter, pelo menos, uma definição estratégica de prazos e investimentos”, explicou Pimenta.

Ainda, foi dito por Pimenta que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, receberá o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na segunda-feira (13) para “avançar no tema relativo à renegociação da dívida do Estado”, enquanto na terça-feira (14) serão anunciadas medidas de uma política pública específica voltada para as pessoas físicas afetadas pelas enchentes do território gaúcho.