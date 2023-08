Leite reitera confiança em irreversibilidade da venda da Corsan

Tribunal de Contas do Estado (TCE) ainda estar avaliando a questão da venda da Corsan, o governador Eduardo Leite não receia um retrocesso quanto à alienação da companhia de saneamento, que teve seu contrato de venda assinado pelo governo gaúcho e Aegea, em julho suspendeu a análise do processo de desestatização da empresa Apesar doainda estar avaliando a questão da, onão receia um retrocesso quanto à alienação da companhia de saneamento, que teve seu. Recentemente, o TCE, porém a discussão deve ser retomada em setembro.

controle da estatal foi arrematado: R$ 4,15 bilhões implicarão investimentos importantes para a população gaúcha. Uma das principais contestações de sindicatos que se opõem à privatização é o valor pelo qual o. Mesmo assim, Leite reafirma que tem absoluta confiança nos processos de privatizações conduzidos pelo governo do Estado. “Sempre com transparência, com acompanhamento dos órgãos de controle”, frisa o governador. De acordo com Leite, os procedimentos foram realizados respeitando a legislação epara a população gaúcha.

cerimônia de começo de obras da usina de biometano da empresa Bioo cinco empresas gaúchas desestatizadas nas áreas de geração, distribuição e transmissão de energia, gás natural e saneamento (CEEE-G, CEEE-D, CEEE-T, Sulgás e Corsan). Somente com a venda dessas estatais, o governador enfatiza que o Estado obteve cerca de R$ 9 bilhões em recursos. Durante a, em Triunfo, na quarta-feira (30), Leite mencionou as privatizações feitas pelo governo do Rio Grande do Sul. Ele recorda que foram