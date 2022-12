Corsan é arrematada pelo Consórcio Aegea por R$ 4,15 bilhões

Depois de muitas discussões na justiça, com suspensões e quedas de liminares, o leilão da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) acabou ocorrendo nesta terça-feira (20), na B3, em São Paulo. A vencedora da disputa pela empresa gaúcha foi o Consórcio Aegea, ofertando um lance de R$ 4,15 bilhões pelo controle do ativo, que não contou com propostas de outros concorrentes.

A empresa já tem experiência no mercado de saneamento no Rio Grande do Sul. Em 2019, a Aegea venceu a concorrência promovida pela Corsan para atuar em acordo de Parceria Público-Privada (PPP). A licitação previa a concessão administrativa para a execução de obras de infraestrutura em esgotamento sanitário, melhorias, manutenção e operação dos sistemas, bem como a realização de programas comerciais em gestão do parque de hidrômetros e a correção de irregularidades. A parceria atende a nove cidades do Rio Grande do Sul – Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Sapucaia do Sul e Viamão, municípios da região metropolitana de Porto Alegre, com população de mais de 1,5 milhões de pessoas abrangidas. Criada em 2010, para atuar no setor de saneamento básico brasileiro, a Aegea atende hoje a mais de 21 milhões de pessoas em 154 municípios espalhados pelo País.

Quanto ao leilão, o lance mínimo inicial estipulado pelas ações da Corsan de propriedade do Estado e de municípios que firmaram termo aditivo e optaram por aliená-las no processo de desestatização (um total de 99,54% de base acionária) era de R$ 4,1 bilhões. Sendo assim, a venda foi fechada com um ágio de 1,15%. Atualmente, a companhia de saneamento gaúcha detém contratos vigentes para prestação de serviços em 307 municípios do Rio Grande do Sul, o que abrange mais de 6 milhões de pessoas.

A empresa conta hoje com cerca de 97% de universalização na disponibilidade de água potável e aproximadamente 20% de cobertura quanto a esgoto. A privatização, de acordo com o governo gaúcho, busca viabilizar o cumprimento das metas do Novo Marco Legal do Saneamento, que estabelece o ano de 2033 para a universalização dos serviços de água e esgoto, exigindo grandes investimentos.

No edital do leilão da companhia, é ressaltado que, com a medida, é esperada “a elevação na qualidade dos serviços prestados, para que haja o satisfatório cumprimento de metas relacionadas ao desempenho econômico-financeiro e técnico previstas no novo marco legal do setor de saneamento básico, bem como a melhoria da qualidade de vida da população atendida. Com a desestatização, passará a ser observado, na Corsan, o mesmo regime jurídico dos demais agentes não estatais do setor, com maior eficiência econômica, operacional e de gestão”.

Na tarde dessa segunda-feira (19), o secretário-executivo de Parcerias do governo do Estado, Marcelo Spilki, manifestava seu otimismo que a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) conseguiria viabilizar juridicamente o certame, pois o leilão havia sido suspenso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região por 90 dias, atendendo pedido do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Rio Grande do Sul (Sindiágua/RS). “Esse (a desestatização da Corsan) é um projeto importante para a sociedade gaúcha, a gente sabe que tem movimentos contrários, mas no fim, para a sociedade, o melhor é que aconteça a privatização”, defende o dirigente.

Já o presidente do Sindiágua/RS, Arilson Wünsch, destaca que, apesar da realização do leilão, que abalou os trabalhadores da empresa, “a guerra ainda não está perdida”. Ele lembra que há decisões dos Tribunais de Justiça e de Contas do Estado (TJRS e TCE-RS) que impedem a assinatura do contrato confirmando a venda da Corsan até uma análise mais criteriosa do assunto. No edital do certame, está previsto que vendedor e comprador devem firmar o acordo em 20 de março de 2023. “Há uma enorme insegurança nesse negócio ainda”, comenta Wünsch. Ele teme que, além da precarização das condições de trabalho dentro da empresa, municípios menores, que não representam mercados mais lucrativos, possam ser mal atendidos ou serem onerados com elevadas tarifas, com o fim da prática do subsídio cruzado em que as cidades grandes suportam os custos das pequenas.

Os estudos de modelagem da privatização foram finalizados pelas consultorias contratadas pela Corsan, com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes), que atuou como consultor do Estado para acompanhar todo o processo. O governo gaúcho anunciou em 18 de março de 2021 a intenção de abrir o capital e privatizar a empresa de saneamento por meio de Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), visando a capitalização da companhia, seguida de oferta secundária de ações. Neste modelo, o Estado deixaria de ser controlador da empresa, para ser acionista de referência.

A PEC nº 280/2019, que retirou a exigência de plebiscito para a desestatização, foi aprovada em 1o de junho de 2021, e o Projeto de Lei nº 211/2021, que autorizou a privatização, foi aprovado em 31 de agosto de 2021. No dia 13 de julho deste ano, o governo anunciou a desistência do IPO, devido a dificuldades de cronograma e à conjuntura desafiadora para a abertura do capital de empresas no País e indicou a intenção de iniciar imediatamente os estudos para a alienação integral do controle da companhia, através do modelo convencional de privatização que se concretizou agora.