Julgamento da venda da Corsan no TCE volta ser suspenso após voto contra anulação

Tribunal de Contas do Estado (TCE) voltou a suspender a análise do processo de venda da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) Aegea o conselheiro Renato Azeredo votou pela regularidade da privatização, mas a maioria de dois votos contra um já havia sido formada há mais de mês, após os votos da relatora Ana Cristina Moraes e do conselheiro Estilac Xavier.



Caso não haja mudança de votos, a Primeira Câmara vai referendar a decisão em favor da anulação do leilão de dezembro de 2022, quando a companhia foi arrematada por R$ 4,1 bilhões, e consequente reversão do processo de privatização.



A decisão da Primeira Câmara ainda deverá ser julgada pelo pleno do Tribunal de Contas, composto por sete conselheiros, incluindo os que julgaram os méritos do processo na câmara técnica.



O principal ponto de questionamento apontado pelo relatório da conselheira Ana Cristina é em relação ao valuation da companhia - isto é, a base de cálculo para definir o valor mínimo de venda da Corsan. O relatório destaca dúvidas em relação ao cálculo da real extensão da rede de esgoto no Estado, que impacta diretamente na quantidade de recursos necessários a serem investidos para o cumprimento das metas do Novo Marco Legal de Saneamento e, consequentemente, no valor final da Corsan.



