Corsan chega ao fim do primeiro mês com nova gestão

Na última semana foi concluído o primeiro mês de operação da Corsan sobre a gestão da Aegea, controlador que venceu o processo de privatização da empresa de águas. Em nota, a companhia indicou que concentrou a atuação e investimento em uma série de melhorias na infraestrutura operacional, além do plano prioritário de 100 dias, que contempla intervenções nos 317 municípios atendidos pela empresa. A Aegea sinalizou que, aproximadamente, 43% das 356 intervenções previstas estão em andamento e outros 10% já foram concluídos.

Nesse período, mais de 50km de rede receberam intervenções (extensão, manutenção e substituições), além de trabalhos em 7km de adutoras de água, melhorias em 40 reservatórios e intervenções em 60 poços (recuperações estruturais, novas perfurações, etc). Ainda, a fim de garantir segurança na operação.



“Seguimos trabalhando fortemente para aprimorar a qualidade e eficiência da nossa prestação de serviços e atendimento à população. Nesse primeiro mês já conseguimos destravar alguns processos, tornando mais ágil a execução dos trabalhos programados. E essa intensidade será mantida ao longo dos próximos meses para cumprirmos a entrega, em outubro, de todas as intervenções previstas no plano de 100 dias”, comenta o vice-presidente de Operações da Aegea, Leandro Marin.



A Corsan, já em nova gestão, deu início ao programa de universalização da cobertura do sistema de esgotamento sanitário, considerado o principal investimento da Companhia para o Estado. Esse eixo de atuação vai ampliar os atuais 20% de cobertura (média atual dos municípios) para 90% até 2033, cumprindo com as metas determinadas pelo marco do saneamento. Alguns projetos estão sendo reavaliados e remodelados e novos estudos estão em desenvolvimento para que as obras possam iniciar nos próximos meses, sendo acelerados, gradativamente, para o cumprimento da meta em 10 anos.



Desde a fusão entre Corsan e Aegea, representantes das duas empresas estão mobilizados, percorrendo todas as unidades com o intuito de conversar com as equipes, esclarecendo dúvidas e aproximando a nova gestão e os profissionais. Assuntos como plano de saúde, contratos de trabalho, compliance e integridade têm sido os temas mais abordados nas conversas.



Conforme a presidente da Corsan, Samanta Takimi, “os primeiros 30 dias tiveram como foco as pessoas e a entrega de demandas imprescindíveis para a continuidade qualificada e segura dos serviços. Assim, com diálogo e empenho conseguimos mostrar o valor da união das empresas em benefício da sociedade gaúcha.”

Novos investimentos direcionados



No último mês também foram assinados alguns aditivos de contratos com oito municípios, garantindo investimentos da ordem de R$295 milhões para a universalização dos serviços de esgotamento sanitário e revitalização e manutenção do sistema de abastecimento de água.

Os prefeitos de Butiá, Charqueadas, General Câmara, Sertão, Pinheiro Machado, Inhacorá, Erval Seco e São Martinho foram os primeiros a assinarem, junto à nova Corsan, o aditivo contratual que adequa a prestação de serviços de saneamento básico nessas cidades às exigências do Marco Legal do Saneamento Básico. O contrato inclui, além da extensão do prazo da prestação de serviços da Corsan até 2062, metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento.



Veja aqui a distribuição dessa primeira leva de investimentos:



Butiá: R$ 94 milhões

Charqueadas: R$ 105 milhões

Erval Seco: R$ 14,5 milhões

General Câmara: R$ 23 milhões

Inhacorá: R$ 5 milhões

Pinheiro Machado: R$ 7,5 milhões

São Martinho: R$ 23 milhões

Sertão: R$ 22,25 milhões