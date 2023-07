Ministério Público de Contas se manifesta contra a conclusão de venda da Corsan

contra a conclusão de privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), leiloada em dezembro do ano passado para o grupo Aegea. No documento, assinado pelo procurador-geral Geraldo Da Camino, o órgão defendeu que a cautelar que barra a assinatura no Tribunal de Contas do Estado (TCE) seja mantida.



Enquanto isso, o presidente do TCE, Alexandre Postal, analisa o pedido do Estado para agilizar a liberação da assinatura do contrato Postal segue avaliando a matéria, sem previsão de uma definição até esta terça-feira (4).



Os deputados estaduais Miguel Rossetto e Jeferson Fernandes, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT), se reuniram com Postal na tarde de segunda-feira e reafirmaram a necessidade de quebra total do sigilo do contrato de privatização da Corsan. “Tudo o que pudemos ler no processo, infelizmente sob sigilo, dá conta que esse contrato não para de pé, seria razoável a interrupção”, considerou Rossetto. No final do mês passado, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), ao ser provocada pela relatora conselheira do caso no TCE, Ana Cristina Moraes, defendeu a manutenção do sigilo do contrato. O Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul (MPC) se manifestou, na segunda-feira (3),, leiloada em dezembro do ano passado para o grupo Aegea. No documento, assinado pelo procurador-geral Geraldo Da Camino,Enquanto isso, o presidente do TCE, Alexandre Postal,. Segundo o chefe de gabinete da presidência do órgão, Fabiano Geremia,Os deputados estaduais Miguel Rossetto e Jeferson Fernandes, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT), se reuniram com Postal na tarde de segunda-feira e. “Tudo o que pudemos ler no processo, infelizmente sob sigilo, dá conta que esse contrato não para de pé, seria razoável a interrupção”, considerou Rossetto. No final do mês passado, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), ao ser provocada pela relatora conselheira do caso no TCE, Ana Cristina Moraes,

Rossetto ainda considerou preocupante que o governo tenha solicitado revisão da cautelar ao presidente do TCE, o que aconteceu no dia 29 de junho. “Quero crer que o Tribunal preservará a sua condição de uma instituição que presta contas à Constituição gaúcha, que não é um instrumento do governo Eduardo Leite”, disse, ressaltando que, em 88 anos da instituição, não houve pedido como esse feito antes.



Sobre a manifestação do MPC, o deputado petista afirmou que Da Camina "mantém o que vem sustentando. Esse processo segue com inconsistências técnicas que não autorizam o fechamento do contrato”, disse.



O grupo Aegea, vencedor do leilão, previa revisão da cautelar no TCE, a tal ponto que fosse possível assinar o contrato em breve, especialmente depois que Ação Civil Pública ajuizada na Justiça do Trabalho pelo Sindiágua, sindicato dos servidores da Corsan, foi extinta com o acordo coletivo assinado com a estatal no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4). O acordo foi aprovado em assembleia pelos servidores no dia 20 de junho. Na oportunidade, o sindicato afirmou que, apesar do acordo, ainda “lutava contra a privatização” com liminares na Justiça Comum e no TCE.



Para o presidente do Sindiágua, Arilson Wunsch, portanto, a manifestação do MPC, na última segunda-feira, foi muito importante. “Tem muita coisa errada nesse processo. Se o governador quiser fazer a desestatização, que faça um novo processo e acertado. Achamos esse parecer fundamental”, disse. O documento do MPC também prevê que a Aegea assuma a responsabilidade no caso do negócio com o Estado ser desfeito.



Em nota, a Aegea disse que confia “na sensibilidade tanto da relatora do processo do TCE como no discernimento do presidente da corte para que se suprima o último entrave ao investimento que deverá ser feito no saneamento básico do Estado em benefício de toda a população gaúcha.” A empresa ressaltou, ainda, que “ a equipe técnica do Tribunal de Contas do RS reafirmou em duas oportunidades a correção e a absoluta regularidade do leilão da Corsan. Conclusão semelhante foi também do Tribunal de Justiça do Estado, que revogou as duas liminares que vigiam anteriormente. Na Justiça do Trabalho foi homologada hoje a extinção das audiências de conciliação já que chegou-se a um acordo”, escreveu.



A cautelar no TCE é o único entrave para a privatização do órgão no momento. Um dos principais tópicos criticados no contrato é a valuation da companhia, que foi arrematada por R$ 4,1 bilhões.







Histórico do processo de privatização da Corsan