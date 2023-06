TCE dá prazo para que Corsan e Governo se manifestem sobre quebra total do sigilo da privatização

Após o pedido dos deputados Jeferson Fernandes, Miguel Rosseto e Zé Nunes, que solicitaram a quebra de sigilo total do processo de privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), a relatora do caso no Tribunal de Contas do Estado (TCE), Ana Cristina Moraes, deu cinco dias (a contar a partir da última segunda-feira, dia 12) para que o governo e a estatal se manifestam sobre a solicitação da bancada do PT. No despacho, consta que a decisão foi embasada, entre outros fatores, devido à "dimensão que tomou, no presente processo, a temática do sigilo". Depois disso, os autos devem ser encaminhados ao Serviço de Auditoria Estadual III para análise, também no prazo de 5 dias úteis.

De acordo com o deputado Miguel Rossetto (PT), não há nada que justifique manter o sigilo do processo de privatização, uma vez que o leilão já ocorreu em dezembro do ano passado. "Entendemos que não há base legal para manter o sigilo. Se havia no início, não há mais, porque o leilão já aconteceu." Ele, que tem acesso ao processo depois da decisão do TCE de levantar o sigilo para os deputados da comissão de Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa , afirma que podem existir "inconsistências muito graves que justificam o posicionamento da não assinatura do contrato e da interrupção do processo da tentativa de privatização da Corsan".

O petista defende, ainda, que o governo se manifeste "imediatamente" sobre a quebra do sigilo. "Espero que o governador se manifeste imediatamente, que não espere os cinco dias para essa manifestação. Minha expectativa é que seja favorável", considerou. "Nós queremos ter o direito de informar a imprensa e a sociedade gaúcha sobre esses fatos. Tenho informações que são graves e não tenho direito de conversar, precisamos abrir o debate", concluiu. A intimação foi feita à Corsan e ao Estado.

A assessoria de imprensa da Corsan afirmou que apenas a Procuradoria Geral do Estado (PGE-RS) se manifesta sobre o assunto. Procurada pela reportagem do Jornal do Comércio, a PGE-RS informa que "tomou ciência do despacho proferido pela conselheira relatora e que apresentará manifestação dentro do prazo estabelecido", afirmou o órgão, em nota.

Na semana passada, as condições do acordo coletivo foram negociadas na Justiça do Trabalho Além da liminar que barra a conclusão da privatização no TCE, outra ação no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ajuizada pelo Sindiágua, não permite a assinatura do contrato entre o Estado e a Aegea, consórcio que arrematou o leilão.e, se os trabalhadores aceitarem, essa liminar pode ser extinta.