Cláudio Gastal assume Badesul com foco em inovação

Cláudio Gastal é, oficialmente, o novo presidente do Badesul. O ex-secretário de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do Rio Grande do Sul foi empossado nesta segunda-feira (12), em cerimônia no instituto Caldeiras, assume o banco de desenvolvimento com a missão de oferecer um planejamento de longo prazo no Estado e direcionar o fomento da inovação e atração de investimento.

"A ideia é trazer o Badesul para a estratégia do governo. A área de inovação é uma área que tem exigido mais investimentos e condições com linhas (de crédito) mais baixas. Temos também a questão de energias renováveis, de hidrogênio verde, da economia verde, toda ela necessária de pensar. Vai ser foco do banco", afirmou Gastal, em entrevista.

O novo presidente quer ampliar a atuação do banco, para não apenas fomentar a economia e as empresas gaúchas, mas sendo protagonista na atração de investimento privado para o Estado.

"Os desafios impostos pelo Regime de Recuperação Fiscal (RRF), pela manutenção da tão sonhada responsabilidade fiscal, fazem com que tenhamos que buscar desenhos inovadores. Portanto, o Badesul quer ampliar sua área de atuação. Quer ir além de uma concentração de agência de fomento, mas também ser agente de atração de investimento, estando próximo ao centro do governo para fomentar o desenvolvimento do Estado", disse, durante seu discurso de posse.

Desde quando foi anunciado para presidir o Badesul, Gastal planeja a instituição para pensar o Estado com planejamento de longo prazo - para além de um ciclo de governo - algo que falta ao Rio Grande do Sul, na sua visão.

"Temos muito que avançar, e, para isso, precisamos de uma política clara de desenvolvimento econômico e sustentável, mobilizando atores públicos, privados, terceiro setor. É fundamental um plano de desenvolvimento de longo prazo que privilegie a inovação, sustentabilidade e o fortalecimento das nossas regiões e setores", discursou Gastal.

Segundo ele, o próprio escolheu o instituto Caldeira para a realização da cerimônia de posse justamente para passar a mensagem do foco do banco na inovação e empreendedorismo.

Foco respaldado pelo poder Executivo. "Que os setores mais competitivos e importantes da nossa economia possam ser tracionados. A gente tem dado o recado, inclusive com a posse ocorrendo no instituto Caldeira, que estamos trabalhando pela inovação e tudo que essa nova economia possa significar em termos geração de emprego e de um novo horizonte para o Estado", afirmou o governo gaúcho Eduardo Leite (PSDB).