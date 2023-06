Trabalhadores aprovam proposta de acordo coletivo com a Corsan

Os trabalhadores da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) aprovaram, na manhã desta terça-feira (20), a proposta do novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com a estatal em reunião no Clube Farrapos. Mais de 2 mil funcionários participaram da assembleia geral para analisar o acordo, construído pelo Sindiágua, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), com a direção da empresa pública e com a Aegea, grupo que arrematou o leilão da Corsan em dezembro do ano passado. O acordo, que havia vencido em 30 de abril, estava em prorrogação até o dia 31 de julho.

No encontro, que durou cerca de 3 horas, os servidores aceitaram as propostas, que consistem em renovação integral do ACT com a reposição salarial de 3,83%, variação do INPC do período e prazo de validade de 18 meses a contar do dia 1º de maio deste ano. O acordo prevê, também, 18 meses de estabilidade para todos os funcionários, o que passará a contar após a possível assinatura do

Contrato entre Estado e Consórcio Aegea, além da manutenção por 3 anos do plano de saúde aos aposentados da Funcorsan e a extinção das ações na Justiça por perda de objeto. Foram discutidas, ainda, estratégias e diretrizes a serem tomadas pelos trabalhadores contra a privatização da Corsan.

Com a possibilidade da conclusão da privatização da Companhia, o Sindiágua também ressalta que algumas clausulas precisarão ser alteradas, como por exemplo a exigência de concurso público para admissão dos funcionários.



De acordo com o presidente do sindicato, Arilson Wunsch, foi construído um acordo muito importante para os servidores. “Deixamos muito claro que o Sindiágua não retira nenhuma ação contra a privatização da Companhia, não será uma estabilidade de 18 meses que comprará nossa dignidade, nossa luta sempre foi a manutenção da água e do saneamento público", refletiu. O documento com as cláusulas aprovadas pela categoria será entregue no Tribunal do Trabalho na próxima semana.

Assim, fica extinta a ação que questionava os direitos trabalhistas dos servidores e acabam as barreiras judiciais que impediam a assinatura de contrato de privatização da estatal entre o governo e a Aegea. No entanto, a desestatização ainda não pode ser concluída, pois depende de parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre o valor base do leilão (valuation) arrematado pelo grupo Aegea. A empresa informou, em nota, acreditar que o órgão deve rever seu parecer "nos próximos dias", mas o TCE ainda não deu prazo para isso.