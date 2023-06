Após ação da Brigada, deputados ingressam na Assembleia para votar IPE e sessão tem início

Atualizada às 17h05min

Diego Nuñez e Nikelly de Souza

O acesso de deputados estaduais ao interior da Assembleia Legislativa foi liberado após ação do Batalhão de Choque que ocorreu por volta das 14h, após mobilização dos servidores contrários à proposta que bloqueou a entrada dos deputados ao Parlamento. Após o ingresso, a sessão parlamentar teve início às 16h.

Os servidores estavam posicionados em frente ao portão com o objetivo de obstruir a entrada. Embora o clima estivesse tenso, a ação não foi violenta.



Com a entrada liberada, a Mesa Diretora se reuniu e definiu que a votação ocorrerá a ‘portas fechadas’, sem a presença do público nas galerias.



“Decidimos pela não participação do público no plenário, em função da segurança dos servidores da Casa e dos deputados. Nós fomos impedidos de entrar no Casa pela parte da manhã. Quem deu causa a esse ambiente que estamos vivendo não foram os deputados”, afirmou o presidente do Parlamento, deputado Vilmar Zanchin (MDB).



Neste momento, a Mesa Diretora se reúne com os líderes da bancada com o objetivo de abrir uma sessão extraordinária para apreciar o projeto, visto que a sessão ordinária marcada para as 14h não pode iniciar devido ao bloqueio do Parlamento. A Mesa convoca os líderes de bancadas para abrir uma nova sessão, a partir das 16h, e iniciar os trabalhos de votação.



Durante a manhã, apenas PT, PCdoB e PSOL se posicionaram a favor do adiamento da votação. Esses partidos sinalizam possibilidade de não partitivos da votação do projeto, em protesto à proibição de público nas galerias.



A base do governo na Assembleia quer enfrentar o tema em plenário hoje, confiante que tem os 28 votos necessários.