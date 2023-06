Sindiágua/RS reforça que acordo coletivo não afasta luta contra privatização da Corsan

Na tarde desta segunda-feira (26), em solenidade realizada no Tribunal Regional do Trabalho, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Rio Grande do Sul (Sindiágua/RS) assinou o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2023/2024 com a Corsan, renovando por mais 18 meses as cláusulas vigentes atualmente. Com esse acerto, extingue-se a Ação Civil Pública que o Sindiágua/RS mantinha na Justiça do Trabalho, exatamente para esse fim. “Isso em nada compromete as demais ações contrárias ao leilão da Corsan que o sindicato mantém na Justiça Comum e no Tribunal de Contas do Estado”, afirma a entidade em nota.