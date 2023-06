Portos RS prepara arrendamento de novas áreas nos portos gaúchos

leilão do terminal da Cesa Portos RS pretende disponibilizar novos espaços a serem explorados por empreendedores logísticos. Conforme o assessor técnico da presidência da empresa pública responsável por administrar o sistema hidroportuário no Estado, Bruno Almeida, são 60 áreas disponíveis para arrendamento nos complexos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. Ele adianta que já houve nove manifestações de interesse pela ocupação desses locais na Capital e mais sete sinalizações no complexo rio-grandino. Após o(localizado no porto da capital gaúcha e também chamado de terminal POA01), que está marcado para ocorrer em 11 de agosto, aa serem explorados por empreendedores logísticos. Conforme o assessor técnico da presidência da empresa pública responsável por administrar o sistema hidroportuário no Estado, Bruno Almeida,nos complexos de. Ele adianta que já houve nove manifestações de interesse pela ocupação desses locais na Capital e mais sete sinalizações no complexo rio-grandino.

Almeida prevê que até o começo de 2025 será possível fazer a licitação. “Essa questão ainda precisa passar pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)”, lembra o integrante da Portos RS. Ele detalha que esses espaços deverão ser aproveitados, fundamentalmente, para a movimentação de granéis sólidos e fertilizantes. Antes dessas áreas serem licitadas, estão previstos para este segundo semestre os leilões dos terminais POA 02 e POA 11 na Capital.

Almeida participou nesta quarta-feira (28) da audiência pública da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa para discutir as potencialidades e desafios do modal de transporte hidroviário no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o representante da Portos RS informou que no ano passado passaram pela hidrovia gaúcha cerca de 6,3 milhões de toneladas em cargas contra aproximadamente 9 milhões de toneladas em 2021. Grande parte desse volume movimentado é oriunda da demanda da CMPC, que transporta matéria-prima e celulose pelo modal fluvial.

batimetria (medição) para realizar a dragagem da hidrovia gaúcha

Outra dragagem que deverá ser feita em breve é a da Lagoa Mirim obra permitirá a ligação entre Brasil e Uruguai, chamada de hidrovia do Mercosul. O dirigente ressalta que a iniciativa possui a licença ambiental prévia do Ibama. O assessor técnico da presidência da Portos RS comentou também que aestá sendo ultimada. A ação engloba uma área de 10 milhões de metros quadrados e a previsão é que a dragagem seja finalizada até o próximo verão.Outra. O superintendente regional do Dnit/RS, Hiratan Pinheiro Silva, confirmou que a licitação desse serviço deve ocorrer nesta segunda metade do ano. A, chamada de hidrovia do Mercosul. O dirigente ressalta que a iniciativa possui a licença ambiental prévia do Ibama.

Já o deputado Gustavo Victorino (Republicanos), que sugeriu a realização da audiência, acrescenta que outra questão que tem que ser debatida quando se fala em hidrovias no Estado é a extração de areia nesses locais. Ele defende que a discussão sobre a retirada desse material do Guaíba precisa ser retomada. Victorino criticou a ausência de representantes da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) no evento na Assembleia Legislativa. Nesta quarta-feira, foi instalada ainda a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento das Atividades Náuticas, Portuárias e Hidroviárias no Rio Grande do Sul. A proposição do grupo foi feita pelos deputados Capitão Martim (Republicanos) e Edivilson Brum (MDB).