Leilão de terminal da Cesa em Porto Alegre prevê investimento de cerca de R$ 17 milhões no complexo

A contrapartida do eventual vencedor do leilão do terminal da Cesa, localizado no porto da capital gaúcha, próximo à rodoviária e também conhecido como terminal POA01, será de um investimento de aproximadamente R$ 17 milhões. Desse total, em torno de R$ 7,79 milhões serão desembolsados obrigatoriamente para a recuperação e modernização dos bens e equipamentos ali existentes e mais R$ 9,25 milhões, não obrigatórios, deverão ser destinados para a instalação de sistemas de recepção e expedição hidroviária.

LEIA TAMBÉM: Sete unidades da Cesa vão a leilão

A área possui 13,5 mil metros quadrados e será voltada à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais. O contrato de arrendamento será estipulado pelo prazo de dez anos. Sairá vencedor do certame pelo complexo, marcado para 11 de agosto, o interessado que ofertar o maior valor de outorga pelo empreendimento (o valor mínimo é de R$ 1,00) e se comprometer com os investimentos previstos.

O arrendatário também deverá pagar à Portos RS (empresa pública responsável por administrar o sistema hidroportuário gaúcho) parcelas fixas mensais no valor de R$ 49,68 mil. Existem atualmente no local silos de armazenagem com capacidade estática para trabalhar com 18,75 mil toneladas, prédio administrativo, balança rodoviária, esteiras, entre outros itens. No entanto, não há estruturas e equipamentos para a movimentação hidroviária (guindastes, por exemplo).

Para promover e ampliar o diálogo com as empresas e consórcios que têm interesse em participar do leilão do terminal da Cesa e de outros complexos que serão oferecidos também em agosto, o governo federal, por meio da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil (SEPPI), irá realizar os roadshows dos projetos. A iniciativa tem como objetivo realizar a apresentação das propostas atualizadas e os encontros acontecerão entre os dias 19 a 27 de junho.

O gerente de planejamento e desenvolvimento da Portos RS, Fernando Estima, ressalta que o roadshow é uma ação que permite instigar o mercado a participar da concorrência. “A nossa expectativa é que desperte o interesse, especialmente, nos armazenadores de grãos, que necessitam de uma melhor logística no Rio Grande do Sul”, argumenta o dirigente. Estima acrescenta que a unidade requer alguns investimentos, mas pode ser adequada para operar com produtos como soja, arroz, cevada, trigo, entre outros.

O dirigente enfatiza que o leilão do terminal, que hoje está inativo, melhorará a competitividade do agronegócio gaúcho. O presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura, Paulo Menzel, também prevê que a disputa pelo complexo atrairá interessados e considera positiva a ideia de leiloar o ativo. Ele frisa que o Brasil está atrasado há décadas quando o assunto é a estrutura de transporte.

Somente no Rio Grande do Sul o custo logístico, segundo ele, está na ordem de 21,5% do PIB e não deveria passar de 6%. Uma forma para melhorar esse cenário, destaca Menzel, é justamente possibilitar que a iniciativa privada, que tem uma postura mais célere do que as companhias estatais, possa atuar mais fortemente no setor.

Além do POA01, a expectativa é que mais duas áreas no porto da capital gaúcha sejam leiloadas neste segundo semestre, no entanto o certame delas ainda não tem data marcada. Os terminais em questão são o POA 02 e o POA 11, informa o gerente de planejamento e desenvolvimento da Portos RS. O primeiro complexo, hoje ocupado pela empresa Serra Morena, através de um contrato de transição, tem uma área de cerca de 21,1 mil metros quadrados e o segundo possui em torno de 3,3 mil metros quadrados.

concessão do ex-terminal da Cesa em Rio Grande que inicialmente estava prevista para ocorrer em 2022, também pode acontecer na segunda metade deste ano ainda. Esse último espaço, detalha Estima, é um pavilhão muito usado para armazenamento por várias empresas, entre elas a Brahma, para movimentar cevada. Aque inicialmente estava prevista para ocorrer em 2022, também pode acontecer na segunda metade deste ano ainda.