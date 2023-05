Licitação para dragagem da hidrovia Brasil-Uruguai está prevista para setembro

licitação da dragagem da hidrovia Brasil-Uruguai conhecida por hidrovia do Mercosul, ocorra em setembro. O diretor de Departamento de Navegação e Hidrovias do Ministério de Portos e Aeroportos, Dino Antunes Dias Batista, adianta que a projeção é que no início do próximo ano seja possível começar a obra. Se tudo transcorrer sem contratempos, a perspectiva é que ada, também. O diretor de Departamento de Navegação e Hidrovias do Ministério de Portos e Aeroportos, Dino Antunes Dias Batista, adianta que a projeção é que no

LEIA MAIS: Viagem de Lula ao Uruguai cria expectativas quanto à Hidrovia do Mercosul



“É lógico que tem algumas possibilidades de atraso, principalmente relacionadas à batimetria (medição de profundidade)”, argumenta o dirigente. A expectativa é que a hidrovia possa estar operacional, pelo menos de forma parcial, já em 2024. Para possibilitar o sucesso do empreendimento, que permitirá a conexão entre as lagoas Mirim e dos Patos, serão dragados trechos como os canais Sangradouro e São Gonçalo.

possa custar em torno de R$ 100 milhões proveniente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), contudo a ideia é que a gestão e manutenção dela seja feita pela iniciativa privada. O leilão de concessão do modal logístico também está previsto para acontecer no próximo ano. O diretor de Departamento de Navegação e Hidrovias do Ministério de Portos e Aeroportos adianta que, provavelmente, o modelo a ser adotado será algo misto, com dinheiro público envolvido e arrecadação de usuários, uma espécie de parceria público-privada (PPP). O orçamento total da obra ainda não foi fechado, lembra Batista, entretanto há a estimativa que o serviço, de dragagem e sinalização,. Esse montante dependerá das soluções técnicas que serão adotadas. O investimento para viabilizar a navegação na hidrovia será, contudo a ideia é que a gestão e. O leilão de concessão do modal logístico também está previsto para acontecer no próximo ano. O diretor de Departamento de Navegação e Hidrovias do Ministério de Portos e Aeroportos adianta que, provavelmente, o modelo a ser adotado será algo misto, com dinheiro público envolvido e arrecadação de usuários,



Batista foi um dos palestrantes do IV Encontro dos Municípios Hidroviários do RS - Caminhos para o Desenvolvimento, ocorrido nesta segunda-feira (22), no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa. O evento foi uma realização da Famurs, em parceria com a Hidrovias RS (entidade que é integrada pela própria Famurs, assim como Farsul, Fecomércio, Fiergs e Federasul). No encontro, foi apresentada ainda a proposta de criação de uma comissão permanente dentro da Famurs, representando os municípios, para as questões hidroviárias.

O diretor-presidente da Hidrovias RS, Wilen Manteli, detalha que essa estrutura permitirá pensar as oportunidades das hidrovias para as cidades de forma contínua. "Servirá para instruir, orientar, estimular, fazer reuniões locais e outras medidas", comenta o dirigente. Ele salienta que o transporte de cargas pela hidrovia é um fator de geração de emprego e renda, que evita a migração da população das cidades do Interior do Estado que podem contar com alguma atividade portuária.