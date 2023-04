Antaq prevê navegação pela hidrovia Brasil-Uruguai em 2024

De acordo com o gerente de planejamento e desenvolvimento da Portos RS (empresa pública responsável por gerenciar o sistema hidroportuário gaúcho), Fernando Estima, a efetivação da hidrovia do Mercosul cria a expectativa da atração de novas cargas para o porto de Rio Grande. Entre os itens que podem chegar ao complexo a partir do país vizinho estão madeira, arroz e soja. Já no sentido inverso uma das mercadorias que deve ser muito trabalhada são os fertilizantes.Estima recorda que o governo do Rio Grande do Sul também pretende dragar a hidrovia interna do Estado, envolvendo locais como a Lagoa dos Patos, Guaíba e Delta do Jacuí. Atualmente, o gerente de planejamento e desenvolvimento da Portos RS informa que(medições) em 15 canais da hidrovia gaúcha, que devem ser concluídas em meados de maio. Terminadas essas ações e com as liberações ambientais, inicia-se o processo de dragagem. “Vamos dragar antes da chegada da próxima temporada de verão”, afirma Estima. Ele lembra que o governo do Estado havia prometido, no final do ano passado, aportar um valor na ordem de R$ 60 milhões para efetuar esse serviço.Segundo Estima, o modal hidroviário gaúcho movimenta em torno de 9 milhões de toneladas ao ano em cargas e a expectativa é que com a dragagem se estimule mais o uso desse meio de transporte. O gerente da Portos RS argumenta que com o investimento será possível aumentar a competitividade da economia estadual, melhorando as condições de importação e exportação de produtos.