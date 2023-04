Fórum debate alternativas para a Economia Azul em Rio Grande

Teve início, nesta segunda-feira (3) e vai até o dia 5 de abril, na Câmara de Comércio, o 1º Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul RS, organizado pela Associação Arranjo Produtivo Local (APL) Marítimo RS, pela Portos RS e pela CDL, com apoio da prefeitura. Entre os objetivos do evento estão o debate sobre conceitos de desenvolvimento da Economia Azul no Rio Grande do Sul, a reflexão sobre a utilização sustentável das vias navegáveis, aliando o desenvolvimento com preservação, o apontamento a alternativas para o uso adequado do mar e de seus recursos, e a apresentação de oportunidades de novos negócios nos setores que compõem o setor.

O conceito da economia azul envolve a economia do mar, que reúne atividades ligadas à água, como transporte aquaviário, turismo, pesca, construção naval e operação portuária, e também agrega fatores de sustentabilidade, inovação e inclusão. O assunto também é vinculado a questões como a geração de energia eólica offshore (no mar) e a produção de hidrogênio verde.

O 1º Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul RS é voltado principalmente a gestores públicos, empreendedores e pesquisadores. Entre os participantes estará o embaixador da Noruega no Brasil, Odd Magne Ruud. O país europeu é um dos exemplos no planeta sobre desenvolvimento estimulado pela economia ligada ao mar. Ele falará às 16h30 desta terça-feira (4).Estão confirmados ainda representantes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Secretaria de Meio Ambiente do RS, da Portos RS, da Hidrovias RS, do Senai, do Sindienergia-RS, entre outras empresas e órgãos públicos.

Num dos passos em direção a tornar-se referência em termos de Economia Azul, Rio Grande lançou recentemente o Grande Pacto Pela Inovação. O programa conta com parceria do Sebrae-RS e de consultoria liderada pelo professor espanhol Josep Piqué. Um dos focos do Grande Pacto pela Inovação de Rio Grande é o desenvolvimento da Economia Azul, uma das vocações do município. O objetivo é explorar os mais diversos setores voltados à atividade marítima, do turismo à energia renovável. Além do principal porto do Estado, Rio Grande abriga um distrito industrial de mais de 2 mil hectares.