Viagem de Lula ao Uruguai cria expectativas quanto à Hidrovia do Mercosul

A reunião dos presidentes brasileiro e uruguaio, Luiz Inácio Lula da Silva e Luis Lacalle Pou, nesta quarta-feira (25), em Montevidéu, serviu para, entre outros assuntos, reanimar a perspectiva que a chamada Hidrovia do Mercosul, que prevê a ligação logística entre os dois países através da Lagoa Mirim, se torne uma realidade. Além disso, foram sinalizadas as possibilidades de transformar o aeroporto uruguaio de Rivera (que faz fronteira com a cidade gaúcha de Santana do Livramento) em um complexo internacional e a construção de uma segunda ponte entre os municípios de Jaguarão e Rio Branco.

Quanto à Hidrovia do Mercosul, o diretor-presidente da Associação Hidrovias do Rio Grande do Sul (HidroviasRS), Wilen Manteli, lembra que o assunto é debatido há várias décadas. A conexão entre os dois países começaria através da Lagoa Mirim, situada no extremo sul do Rio Grande do Sul e na parte nordeste do Uruguai. A lagoa possui uma área de superfície de aproximadamente 3,75 mil quilômetros quadrados, sendo 2,75 mil quilômetros quadrados em território brasileiro e 1 mil quilômetros quadrados em terras uruguaias, com largura média de 20 quilômetros e profundidade que varia, em grande parte dela, de 5 a 6 metros. A partir dali, seria possível acessar a Lagoa dos Patos e os portos gaúchos de Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre e Estrela.

Manteli enfatiza que é preciso atualizar os levantamentos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do aproveitamento da hidrovia. Entre os pontos que deverão ser analisados, antecipa o dirigente, estão as cargas que deverão ser movimentadas pela região, embarcações que poderão ser utilizadas e dragagens que precisam ser realizadas. Ele comenta que, em princípio, as dragagens necessárias para fazer o aprofundamento de calado encontram-se apenas do lado brasileiro.

Em dezembro, o então secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério de Infraestrutura, Mário Povia, afirmou que o estudo da viabilização dessa ligação logística entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul seria complementado, aprimorando trabalho que tinha sido efetuado inicialmente pela empresa DTA Engenharia. Povia estimava que para viabilizar a hidrovia seriam necessários investimentos em sinalização e dragagem estimados, inicialmente, em cerca de R$ 80 milhões.

O presidente da DTA Engenharia, João Acácio Gomes de Oliveira Neto, ressalta que se trata de um projeto importante e que não necessita de aporte muito vultoso. Ele atesta que o estudo da DTA Engenharia indicou a viabilidade do uso do modal, abordando questões como perfil de cargas, origem e destino das mercadorias e potencial de crescimento.

Oliveira Neto adianta que quando for aberta a licitação para fazer a implantação da hidrovia, com as obras correspondentes que possibilitem a navegação, a empresa tem interesse em participar da disputa. “Vamos ver se o Brasil agora também acorda para a importância estratégica que é essa hidrovia, eu espero”, comenta.

Conforme a assessoria de imprensa dos ministérios dos Transportes e de Portos e Aeroportos, em 2022, a União recebeu a doação de estudos de viabilidade para possível licitação de concessão da Hidrovia do Mercosul no trecho entre as lagoas Mirim e dos Patos. Porém, as equipes técnicas do governo federal consideraram que o documento entregue precisava de aperfeiçoamento. Participaram da revisão servidores do Ministério de Portos e Aeroportos; da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); da Infra SA; e do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Para prosseguir com o projeto, o governo federal receberá propostas até essa sexta-feira (27) para contratar uma companhia de consultoria que possa aprimorar o levantamento entregue anteriormente.

“Eu aposto na viabilidade (da hidrovia), se não for agora, um dia vai ser”, aposta Manteli. O diretor-presidente da HidroviasRS reforça que, com a concretização da ligação aquaviária entre os dois países, muitas cargas do norte uruguaio poderão acessar o porto de Rio Grande para serem exportadas. Essa condição ampliaria o potencial de movimentação de cargas do porto gaúcho, além de viabilizar a possibilidade de enviar fertilizantes para o Uruguai, no contra-fluxo. Manteli defende ainda que o governo do Estado se envolva mais no assunto e incentive que a União siga adiante com a iniciativa.