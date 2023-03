Dragagem da Hidrovia da Lagoa Mirim será viabilizada com recursos da União

Uma demanda antiga do setor logístico do Rio Grande do Sul e do Uruguai, a construção da Hidrovia da Lagoa Mirim avança com negociações entre os dois países. A novidade é que, conforme declaração assinada nesta terça-feira entre os ministros de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira e, do Uruguai, Francisco Bustillo, a dragagem do projeto será financiada com dinheiro da União.

O documento confirma o lançamento da licitação do projeto básico e executivo, acompanhado do estudo ambiental, da hidrovia Brasil-Uruguai. Nas próximas semanas, o Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor) lançará pregão para a obra e a ideia é que comece ainda este ano. Detalhes como valores e fonte de recursos para o financiamento da obra serão divulgados após a realização dos estudos.

A hidrovia do Mercosul, como também é chamada, é discutida há 60 anos, quando uma Comissão foi criada para tratar do assunto. Em 2021, ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a concessão da hidrovia foi autorizada, tornando o projeto pioneiro no País por sugerir pedágio. A iniciativa era vista como prioridade no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) federal.

Em nota à reportagem, o Ministério de Portos e Aeroportos disse que, em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), estudará a possibilidade de parceria (concessão) para a operação do segmento, após a conclusão do empreendimento enquanto obra pública.

"O governo anterior se preocupou muito com sugestões de modelagem e pouco com as ações práticas. Por isso, não conseguiu tirar esse importante projeto do papel", criticou o órgão. O MPor também afirmou que "trata-se de uma das obras prioritárias do novo governo federal", e que a elaboração do cronograma está em fase de finalização.

Defensor do projeto e um dos interlocutores do setor gaúcho sobre o tema junto ao Planalto, o senador Luis Carlos Heinze (PP) celebrou o avanço nas negociações e compromisso do governo. “Entendo que a declaração conjunta em que o governo assume a responsabilidade é mais um avanço em direção a concretização da hidrovia, desejada há mais de seis décadas. Precisamos acompanhar todas as etapas para garantir essa obra com a urgência que precisa. O novo modal irá baratear os custos logísticos na região e tornar os produtos gaúchos mais competitivos”, ressaltou Heinze.

O líder do governo Eduardo Leite (PSDB) na Assembleia Legislativa, deputado estadual Frederico Antunes comemorou o compromisso dos países com a obra. "Temos uma relação histórica com este país vizinho que transcende as questões legais devido à proximidade. Agora, porém, com o anúncio oficial das obras, esta parceria fortalece ainda mais os nossos laços. Em breve teremos mais novidades resultantes da relação, em especial no impulsiona mento no processo de modernização do Mercosul”, disse Antunes.